鬼門關嘉義市城隍夜巡今登場 下午3點起中央噴水圓環交管

嘉義市城隍廟今下午舉行「城隍夜巡諸羅城」祭典，警方將實施交通管制。（警方提供）

2025/09/22 09:42

〔記者王善嬿／嘉義報導〕國定古蹟嘉義市城隍廟一年一度宗教盛事「城隍夜巡諸羅城」今天中午12點半至晚間10點舉行，照古禮於農曆8月1日召喚逾假未歸「好兄弟」回到陰間，祈佑民間平安。今活動除嘉義城隍爺主陣頭，包含台北霞海城隍廟等各友廟共襄盛舉，並規劃有掃路腳、鑽轎腳、夯枷遶境等活動，嘉義市政府警察局規劃人車疏導管制措施，下午3點至晚間10點，在中央噴水圓環周邊及遶境路線實施彈性交通管制。

市警局第二分局表示，嘉義城隍廟夜巡活動範圍，將步行吳鳳北路、光華路、民族路、和平路、公明路、吳鳳北路、中山路、民權路、文化路、中央噴水圓環及民族路等路段後返回「嘉義城隍廟」。期間停留市政府前廣場、吳鳳北路與民權路口、中央廣場、中央噴水池、文化公園表演傳統祭儀，晚間6點半在中央噴水圓環周邊進行百米巨龍展演。

第二分局說，管制時間將自下午3點至晚間10點，管制路段中央噴水圓環周邊，包含北端文化路林森西路、東端中山路吳鳳北路、公明路吳鳳北路、光華路吳鳳北路、南端文化路垂楊路、西端中山路林森西路；國華街、吳鳳北路、林森西路、垂楊路街廓；民生北路、民族路至林森西路段、北榮街街廓；民族路、民生北路至吳鳳北路街廓。

第二分局表示，民眾可改道民生南路、民生北路、啟明路、和平路；垂楊路、林森西路、林森東路。嘉義公園棒球場與嘉義市政府都有停車場。（09:51更新）

「城隍夜巡諸羅城」祭典將於今下午展開，警方提醒民眾提前改道。（警方提供）

