為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    雲林口湖限定免費烤肉250組10分內搶光 最後50組明現場報名

    口湖公所敲定10月4日將在下崙福安宮舉辦烤肉活動，剩下50組名額23日早上在下崙老人會開放現場報名。（記者李文德攝）

    口湖公所敲定10月4日將在下崙福安宮舉辦烤肉活動，剩下50組名額23日早上在下崙老人會開放現場報名。（記者李文德攝）

    2025/09/22 09:47

    〔記者李文德／雲林報導〕中秋節將至，雲林縣口湖鄉公所為讓鄉民同歡，10月4日將在下崙福安宮舉辦鄉民限定免費烤肉，限量300組，含烤蚵、香腸、花枝丸等，CP值爆表18日開放網路、電話報名，10分鐘內250名額一掃而空。鄉長李龍飛表示，23日還有50組臨櫃報名，要搶要快。

    公所選定10月4日下午5點在下崙福安宮前舉辦中秋聯歡烤肉晚會，提供300組鄉民限定免費烤肉組，提供市價1500元、多達11種食材及飲料，食材中更有1.5台斤的烤牡蠣，現場更有烤大豬、烤火雞桌邊服務，被鄉民稱「CP值爆表的活動」。

    李龍飛表示，18日9點起開放120組網路、130組電話報名，想不到短短10分鐘內就被搶光，就連自家公所員工家人打了快50通電話，都只能「鎩羽而歸」，甚至還有人想私下託他報名，但是「真的無法度」。

    李龍飛說，雖然每組限定4位鄉民報名，不過活動當天不限參加人數，民眾可以準備烤肉用具及食材一起來同樂，口湖鄉的民眾非常熱情，即便沒有報名上，也一定會有人不吝分享好料。

    他強調，23日早上在下崙老人會「現場報名」，一共有50個名額，活動內容豐富精彩可期，要參加者就要把握機會，一起參與這場專於口湖鄉人的中秋盛宴，也讓旅外遊子有個返鄉的動力。

    口湖中秋免費烤肉受好評，民眾盼續推。圖為去年盛況（圖由口湖鄉公所提供）

    口湖中秋免費烤肉受好評，民眾盼續推。圖為去年盛況（圖由口湖鄉公所提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播