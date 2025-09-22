雲林口湖限定免費烤肉250組10分內搶光 最後50組明現場報名

口湖公所敲定10月4日將在下崙福安宮舉辦烤肉活動，剩下50組名額23日早上在下崙老人會開放現場報名。（記者李文德攝）

2025/09/22 09:47

〔記者李文德／雲林報導〕中秋節將至，雲林縣口湖鄉公所為讓鄉民同歡，10月4日將在下崙福安宮舉辦鄉民限定免費烤肉，限量300組，含烤蚵、香腸、花枝丸等，CP值爆表18日開放網路、電話報名，10分鐘內250名額一掃而空。鄉長李龍飛表示，23日還有50組臨櫃報名，要搶要快。

公所選定10月4日下午5點在下崙福安宮前舉辦中秋聯歡烤肉晚會，提供300組鄉民限定免費烤肉組，提供市價1500元、多達11種食材及飲料，食材中更有1.5台斤的烤牡蠣，現場更有烤大豬、烤火雞桌邊服務，被鄉民稱「CP值爆表的活動」。

李龍飛表示，18日9點起開放120組網路、130組電話報名，想不到短短10分鐘內就被搶光，就連自家公所員工家人打了快50通電話，都只能「鎩羽而歸」，甚至還有人想私下託他報名，但是「真的無法度」。

李龍飛說，雖然每組限定4位鄉民報名，不過活動當天不限參加人數，民眾可以準備烤肉用具及食材一起來同樂，口湖鄉的民眾非常熱情，即便沒有報名上，也一定會有人不吝分享好料。

他強調，23日早上在下崙老人會「現場報名」，一共有50個名額，活動內容豐富精彩可期，要參加者就要把握機會，一起參與這場專於口湖鄉人的中秋盛宴，也讓旅外遊子有個返鄉的動力。

口湖中秋免費烤肉受好評，民眾盼續推。圖為去年盛況（圖由口湖鄉公所提供）

