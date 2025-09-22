風王「樺加沙」近照曝光！超紮實眼牆駭人 還有增強機會

強颱樺加沙目前已經是今年西太平洋風王，預估強度還有機會進一步發展，衛星雲圖近照顯示樺加沙結構相當紮實。（圖擷自賈新興臉書）

2025/09/22 10:01

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕強颱樺加沙持續發展，目前已經是今年西太平洋風王，預估強度還有機會進一步發展，衛星雲圖近照顯示樺加沙結構相當紮實，氣象署預估還有增強空間，預估暴風圈今（22日）中午前觸陸，今午後到明（23日）中午前影響最大，樺加沙過後可能還有熱帶系統發展，週末有新颱風生成機會。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在個人YouTube頻道指出，樺加沙颱風雖是今年截至目前的颱風王，所幸最強的十級風暴風圈風雨區域是在海上，預估今上午11點7級風暴風圈觸陸，明上午9點暴風圈脫離台灣本島陸地。

今起受樺加沙颱風環流影響的機率，風雨越來越強，花東及屏東山區有較大雨勢發生的機率，風力部分恆春半島風速明顯，台灣海峽因為狹管效應也有相當大的風速。

賈新興指出，後續觀察菲律賓東方外海有熱帶性低氣壓發展的趨勢，預估週五（26日）有發展為今年第20號颱風「博羅依」趨勢，預估將通過呂宋島進入南海。

