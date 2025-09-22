為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    樺加沙颱風》氣象署︰恐成近24年襲台「最大颱風」

    強颱樺加沙七級風平均暴風半徑可能擴至350公里，恐成為2001年尤特颱風以來最大颱風。（擷取自中央氣象署）

    強颱樺加沙七級風平均暴風半徑可能擴至350公里，恐成為2001年尤特颱風以來最大颱風。（擷取自中央氣象署）

    2025/09/22 09:30

    〔記者蔡昀容／台北報導〕強颱樺加沙暴風圈進入台灣東南部近海，中央氣象署今（22日）預報，颱風未來強度仍有增強且暴風圈擴大趨勢，樺加沙近中心最大風速預估可達每秒60公尺，七級風平均暴風半徑可能擴至350公里；上一次同樣強度及半徑颱風，分別是2018年9月強颱山竹及2001年中颱尤特。

    樺加沙颱風近中心最大風速原先預估可達每秒58公尺，氣象署今天再上修預估。預報員伍婉華表示，近中心最大風速預估可增強至每秒60公尺，七級風平均暴風半徑預估可擴至350公里，「是今年目前最大、最強的颱風」。

    回顧過去影響台灣的颱風強度，上一個近中心最大風速每秒58公尺的颱風，為2021年9月強颱璨樹；樺加沙若如預期增強至每秒60公尺，上一次同樣強度颱風為2018年9月山竹。

    從颱風大小來看，上一個七級風平均暴風半徑320公里颱風為2024年10月強颱康芮；樺加沙若如預期擴增至350公里，上一次同樣大小颱風為2001年中颱尤特。

    暴風圈中午前接觸恆春半島

    伍婉華表示，颱風生命期今明兩天最旺盛，暴風圈今天中午前接觸恆春半島陸地，接著觸及台東、屏東、高雄。東半部雨勢越晚越明顯，西半部留意高溫及強風。

    今天上午8時氣象資料，樺加沙為強颱等級，位於鵝鑾鼻東南方約370公里處海面，近中心最大風速每秒58公尺，相當於17級風；瞬間最大陣風每秒73公尺，相當於17級風以上；七級風平均暴風半徑320公里，十級風平均暴風半徑150公里。以每小時20公里速度，向西轉西北西走。

    陸警區域維持台東、高雄、屏東、恆春半島，總計3縣市。海警區域維持台灣海峽南部、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面，請船隻嚴加戒備。

    中央氣象署9月22日上午8點樺加沙颱風路徑預測。（中央氣象署提供）

    中央氣象署9月22日上午8點樺加沙颱風路徑預測。（中央氣象署提供）

    中央氣象署9月22日說明樺加沙颱風最新動態。圖為上午8點30分圖資。（氣象署提供）

    中央氣象署9月22日說明樺加沙颱風最新動態。圖為上午8點30分圖資。（氣象署提供）

    樺加沙颱風接近台灣，中央氣象署提醒強風及高溫。圖為9月22日上午8點40分發布。（氣象署提供）

    樺加沙颱風接近台灣，中央氣象署提醒強風及高溫。圖為9月22日上午8點40分發布。（氣象署提供）

    樺加沙颱風接近台灣，中央氣象署製圖說明定量降雨預報。圖為9月22日上午8點40分發布。（氣象署提供）

    樺加沙颱風接近台灣，中央氣象署製圖說明定量降雨預報。圖為9月22日上午8點40分發布。（氣象署提供）

    圖
    圖
