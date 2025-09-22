跪地刷青苔，苗栗社大志工守護百年山徑。（戴文祥提供）

2025/09/22 09:22

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗社區大學山城古道守護志工隊，秉持著「山野是一所學校，古道是上學的路」的願景，前往擁有百年歷史的楔隘古道沿途「跪地」刷除石階上滑溜的青苔，守護登山者安全，精神讓人感動。志工隊除跪地刷青苔，也修剪路旁的長草、藤蔓，守護極具歷史意義的百年山徑。

女性志工打趣說，刷青苔勢必要彎下身、跪在地上，彷彿上山當「跪婦」，不過聽見路過山友道謝，也讓大家感到喜悅，付出也值得。

苗栗社大表示，楔隘古道沿途砌石為階、鑿石為梯，陡峭之處更流傳有「上崎揬鼻公，下崎揬髻鬃（意指上坡會碰到鼻子，下坡會碰到髮髻）」俗諺，形容路況之險、石階又常生青苔導致滑溜，志工選在雨季過後的秋天「跪地」刷青苔。

苗栗社區大學山城古道守護志工隊成立於2017年，幾年來不斷深入山林古道，進行簡易維護、資源調查、教育推廣等服務與學習，希望透過每一次的維護行動，喚起更多人對古道的關注與重視，讓不再具有日常交通功能的古道，重新煥發出鄉土學習與環境教育的新價值。

