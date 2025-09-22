新北紀錄片獎前進波士頓影展 讓國際看見台灣和新北

新北市新聞局副局長謝麗蘭（左三）率隊拜訪美國麻州電影辦公室，交換影視推廣經驗。（圖由新聞局提供）

2025/09/22 09:26

〔記者賴筱桐／新北報導〕「新北市紀錄片獎」今年與「波士頓台灣影展」深化合作，首度策畫「新北日」專場活動，讓國際觀眾透過紀錄片看見台灣、看見新北。台灣時間9月22日在當地AMC電影院放映優選作品《七股光電啟示錄》與《當轟隆隆聲再響起時》，2部作品感動波士頓當地觀眾，也向國際展現台灣紀錄片的動人力量。

新北市新聞局副局長謝麗蘭率團赴美，與導演黃淑梅、林怡靚出席映後座談。謝麗蘭表示，新北市紀錄片獎邁入第15年，累計扶植超過150部作品，陪伴無數導演從新北出發走向國際，「新北日」象徵新北市深化與國際紀錄片影展交流的決心，未來持續推動跨國交流與合作，讓國際觀眾透過紀錄片看見台灣、看見新北。

請繼續往下閱讀...

《七股光電啟示錄》由黃淑梅拍攝，探討能源政策下的生態變遷與地方衝擊，她感謝新北市紀錄片獎給予創作空間與資源，讓作品有機會跨海播映。林怡靚執導的《當轟隆隆聲再響起時》，與共同導演林煥文重現1970年代台灣機車特技隊的風華，使珍貴影像藉由影展與世界對話。

波士頓台灣影展今年以「Entanglement」為主題，於當地時間9月19日至25日期間安排7個場次、共放映10部台灣電影，開幕式在波士頓美術館舉辦。另9月26日至10月12日期間舉行線上放映，讓台灣影像故事被更多人看見。

新聞局表示，新北市紀錄片獎積極拓展國際視野，今年首度在加拿大「溫哥華台灣電影節」展映7部優選作品。另外，新聞局團隊也拜訪美國麻州影視辦公室、參訪哈佛大學電影資料館，觀摩當地協拍與場館運作，盼汲取他國成功經驗，打造新北成為影像創作友善城市與國際合作基地。

新北市紀錄片獎積極拓展海外能見度，邀請導演赴美參加「波士頓台灣影展」放映會。（圖由新聞局提供）

新北市推廣紀錄片，導演出席「波士頓台灣影展」的「新北日」放映座談會。（圖由新聞局提供）

新北市政府新聞局副局長謝麗蘭（左4）、駐波士頓辦事處處長廖朝宏伉儷（右3、4）、莫爾登市市長Gary Christenson（中）共同參與2025波士頓台灣影展。（圖由新聞局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法