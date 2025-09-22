為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    颱風溫馨接送情 癲癇兒童後送機組員暖心準備軟糖安慰

    澎湖駐地直升機凌天航空，颱風前夕仍執勤後送。（凌天航空提供）

    澎湖駐地直升機凌天航空，颱風前夕仍執勤後送。（凌天航空提供）

    2025/09/22 09:18

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年最大強颱樺加沙外圍環流影響，澎湖已出現強陣風，澎湖縣駐地醫療直昇機凌天航空在昨（21日）接續執行2件緊急醫療後送任務，分別為七美衛生所年約90歲疑似敗血性休克病患、三總澎湖分院5歲癲癇孩童，這已是3日內第2起孩童癲癇後送。

    兒童是國家未來的主人翁，家屬在焦急之際，都會尋求協助希望給予孩子最好的醫療照護，議長陳毓仁等多名議員都關心童癲癇的後送狀況，凌天航空機組員過往曾在遇家境貧苦的孩童後送至台灣時，自掏腰包購買尿布等生活物資，希望小病患能早日康復平安成長等視病猶親的態度，凌天航空在澎湖的付出有目共睹。

    21日負責執行醫療後送的醫護人員陳萬昇主任，見小病患意識狀況恢復後喊著要回家，家屬又孤身一人一邊照顧小孩、一邊辦理入院手續等，到超商自掏腰包購買軟糖哄小病患看完醫生就回家了，暖心之舉令家屬及現場醫護人員感動；陳萬昇可稱是澎湖孩童的空中守護神，從新冠肺炎期間親自進入移動式負壓隔離艙進行適航測試，完成離島首例2歲孩童確診使用隔離艙後送案件，日後用於法定傳染病後送使用，後續又進行航空用嬰幼兒保溫箱適航測試人員，以生命交織離島小病患們的後送安全及品質。

    陳萬昇表示，離島孩童求學就醫都非常不易，公司每位同仁都以視病猶親的態度執行每件任務，許多同仁都是為人父，經常在看著小病患們受病痛折磨時眼眶泛淚，甚至自己的孩子生日時無法回家，在第一線陪伴離島的小病患就醫。

    救護車機場待命，接送癲癇孩童就醫。（凌天航空提供）

    救護車機場待命，接送癲癇孩童就醫。（凌天航空提供）

