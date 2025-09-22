為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    佳冬外海竟還有光電浮台！ 颱風前漂流出現鵝鑾鼻

    鵝鑾鼻砂島地區發現遺留的光電走道板。（記者蔡宗憲攝）

    鵝鑾鼻砂島地區發現遺留的光電走道板。（記者蔡宗憲攝）

    2025/09/22 09:19

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東佳冬外海的太陽能板浮台試驗計畫，因7月丹娜絲颱風來襲前未及時撤除，導致浮台幾乎全數漂散，景象怵目驚心。近日，竟然還在鵝鑾鼻砂島地區發現遺留的走道板，引發當地居民與環保人士關注。旭東環保科技公司表示，若民眾發現散落物，請即刻通報，公司將全力回收。

    當地里長謝春敏指出，上週末大規模淨灘活動中，志工在砂島意外撿到疑似太陽能浮台的走道板，經查證確認為7月颱風遺留物。他痛批此事件「誇張至極」，質疑相關單位疏忽管理。隨著新颱風樺加沙即將來襲，謝春敏憂心這些漂流物恐衝擊鵝鑾鼻周邊的珊瑚礁生態，對海洋環境造成不可逆傷害。

    今年度恆春半島除凱米颱風過境帶來較大雨量外，沒有較大的天然災害，因熱帶氣旋及海流影響，造成沙灘堆積不少垃圾。墾丁國家公園管理處今年淨灘的地點分為後灣、萬里桐、山海裙礁、白砂、後壁湖、出水口、中洲沙灘、大灣、滿州灣沙灘及漁村公園等10處海灘，來自全國超過35個機關團體及一般民眾計470人次參與。經過參加人員賣力撿拾共清出超過720公斤的垃圾，其中資源回收垃圾有257.03公斤。

    鵝鑾鼻砂島地區發現遺留的海上光電走道板。（記者蔡宗憲攝）

    鵝鑾鼻砂島地區發現遺留的海上光電走道板。（記者蔡宗憲攝）

