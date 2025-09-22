為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    樺加沙颱風來勢洶洶 菜價漲菜農卻因這原因耕除

    菜價跌且已過生長期，雲林廖姓菜農開放青江菜園讓民眾50元無限量採，並準備颱風降雨後耕除。（記者黃淑莉攝）

    菜價跌且已過生長期，雲林廖姓菜農開放青江菜園讓民眾50元無限量採，並準備颱風降雨後耕除。（記者黃淑莉攝）

    2025/09/22 09:07

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕強颱樺加沙來勢洶洶，預期心理因素菜價蠢蠢欲動，不過雲林有菜農卻準備把整片的青江菜耕除，廖姓菜農說，上週葉菜跌價不敷成本，加上已過成長期，賣相不好，原本今（22日）要耕除，現要等颱風降雨後再耕除。

    7、8月因颱風及連續豪雨，菜價一路飆漲，其中小白菜、油菜等葉菜，8月10日左右西螺果菜市場批發價平均每公斤破百元，傳統市場一小把就要50、60元，讓家庭主婦叫苦連天。

    菜農表示，菜價在8月底後逐漸回穩且一路下跌，上週五西螺果菜市場葉菜均價每公斤24元，小白菜16元、青江菜13元、油菜13元，根本不敷成本，有不少菜農耕除。

    廖姓菜農表示，青江菜一分地正常可收1800公斤，一公斤13元，一分地收成2萬多元，扣除翻耕整地、肥料、菜籽、疏苗及採收人工，不賺反賠，他上週六、日開放給民眾1人50元無限量採，雖然因颱風消息今天菜價上漲一點，因已種40天生長期過了，賣相不好，收成到市場拍賣價格也不好，準備等颱風降雨後耕除。

    廖姓菜農說，今年因天氣關係，菜不好種，前陣子菜價貴，但收成不佳，3個孩子的註冊費差點就繳不出來，農民看天吃飯，也希望價格能平穩，收入才能穩定。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播