樺加沙颱風來勢洶洶 菜價漲菜農卻因這原因耕除

菜價跌且已過生長期，雲林廖姓菜農開放青江菜園讓民眾50元無限量採，並準備颱風降雨後耕除。（記者黃淑莉攝）

2025/09/22 09:07

〔記者黃淑莉／雲林報導〕強颱樺加沙來勢洶洶，預期心理因素菜價蠢蠢欲動，不過雲林有菜農卻準備把整片的青江菜耕除，廖姓菜農說，上週葉菜跌價不敷成本，加上已過成長期，賣相不好，原本今（22日）要耕除，現要等颱風降雨後再耕除。

7、8月因颱風及連續豪雨，菜價一路飆漲，其中小白菜、油菜等葉菜，8月10日左右西螺果菜市場批發價平均每公斤破百元，傳統市場一小把就要50、60元，讓家庭主婦叫苦連天。

請繼續往下閱讀...

菜農表示，菜價在8月底後逐漸回穩且一路下跌，上週五西螺果菜市場葉菜均價每公斤24元，小白菜16元、青江菜13元、油菜13元，根本不敷成本，有不少菜農耕除。

廖姓菜農表示，青江菜一分地正常可收1800公斤，一公斤13元，一分地收成2萬多元，扣除翻耕整地、肥料、菜籽、疏苗及採收人工，不賺反賠，他上週六、日開放給民眾1人50元無限量採，雖然因颱風消息今天菜價上漲一點，因已種40天生長期過了，賣相不好，收成到市場拍賣價格也不好，準備等颱風降雨後耕除。

廖姓菜農說，今年因天氣關係，菜不好種，前陣子菜價貴，但收成不佳，3個孩子的註冊費差點就繳不出來，農民看天吃飯，也希望價格能平穩，收入才能穩定。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法