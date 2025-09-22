阿里山油菊獲准進入茶飲市場 有望推動生態與產業共榮

阿里山油菊在鹿草焚化廠進行復育。（資料照）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣環保局、營運鹿草焚化廠的達和鹿草環保公司與嘉義大學植物研究團隊，2021年起聯手在焚化廠復育及保種台灣特有種植物阿里山油菊，復育基地已可穩定生長，是全台唯一以焚化廠復育植物的場域；研究團隊請農業科技研究院向衛福部食藥署申請，日前獲得核准可供乾燥後沖泡茶飲使用，未來將能合法製成飲料販售，有望打造成以「阿里山」為名的嘉義特色茶飲。

阿里山油菊於1914年12月由法籍植物學家佛里神父於阿里山採集，1916年由日籍植物分類學者早田文藏博士發表為新品種；嘉義大學森林暨自然資源學系副教授張坤城與鹿草垃圾焚化廠管理課長林諄婷因機緣結識，嘉大與達和鹿草環保公司簽訂產官學合作，在焚化廠閒置土地育種復育，4年有成，以可用阿里山油菊製成茶包、手工皂、洗手乳及保養品，環境部長彭啟明飲用阿里山油菊花茶時讚不絕口，「一口一口喝下的，是支持生態永續的理念」。

嘉義縣環保局、達和鹿草環保公司及嘉義大學今年5月與鹿草鄉公所、鹿草鄉農會、鹿草國小、祥和國小、大南國小、冷研碳索館及民雄菁埔社區等11個單位合作復育阿里山油菊、推動環境教育及打造綠色旅遊場域。

阿里山油菊成分與杭菊相似，但更香、更甘甜，先前尚未獲食藥署核准正向表列為可食用，經農業科技研究院申請，9月18日食藥署回函，阿里山油菊頭狀花序，限乾燥後供為沖泡茶飲使用，原料、製程、衛生、安全、標示及廣告均應符合食品安全衛生管理法相關規範，農民、業者將可合法製作成茶飲販售。

張坤城表示，阿里山油菊含有龍腦（冰片），有開竅醒神、清熱止痛及祛翳明目的保健功效，可製作成花茶、洗髮精、沐浴乳、化妝品等產品，希望逐漸推廣成為地方產業。

