樺加沙颱風》暴風半徑大！ 天氣粉專：不排除強度再增強

今年第18號颱風樺加沙已增強為強烈颱風。（圖擷自中央氣象署網站）

2025/09/22 09:48

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今年第18號颱風樺加沙已增強為強烈颱風，深夜時其中心附近最大風速已經來到每秒58公尺，追平去年重創海南島的摩羯颱風。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk 」指出，樺加沙的暴風半徑來到320公里，可說是又大又強的颱風，且今天（22日）經過巴士海峽、恆春以南海域時，不排除強度還可能稍再增強、半徑也可能稍微擴大。

「天氣風險 WeatherRisk 」資深顧問吳聖宇今天上午在臉書表示，所幸「怪物等級」的樺加沙颱風並不會直撲台灣，今天太平洋高壓較強，颱風路徑比較偏西，中心距離台灣陸地較遠，最強的風雨都在海面上，不過它的暴風圈外圍仍然會掠過南台灣上空，預估今天中午前暴風圈邊緣就會接觸恆春半島，後續逐漸會涵蓋到台東、屏東、高雄等地，今晚將是颱風中心最接近台灣陸地的時候。

吳聖宇說，明天（23日）清晨過後颱風中心將逐漸進入南海東北部，此時高壓勢力開始東退，颱風移動的方向也會從偏西轉回到西北西，繼續往廣東海面接近，預估暴風圈外圍將在明天上午脫離南台灣陸地，明天傍晚過後離開台灣附近海域，颱風警報也可望解除。未來樺加沙颱風會往港澳以南近海移動，並有機會在廣東西部沿岸登陸，對於港澳、廣東將造成嚴重威脅。

吳聖宇稱，雖然台灣只會受到樺加沙颱風比較外圍區域的影響，但是今明兩天風雨狀況仍很明顯。受到地形作用影響，降雨部分包括東半部、恆春半島、南投高雄屏東山區的民眾均須嚴加防範，其中花東山區、恆春半島，將有單日豪雨或大豪雨等級的降雨機會。

吳聖宇分析，尤其今晚到明天白天期間，當颱風經過恆春以南逐漸往南海東北部移動的時候，颱風後側寬廣的東南風環流可能帶來的回南風持續性降雨現象，由於風向跟地形的交角很大，可能會比颱風前半段降雨更為兇猛，持續時間也更長，甚至週三（24日）東南風水氣引發的顯著降雨在花東、恆春半島都還會持續，仍有大雨或豪雨發生的機會，可能要到週四（25日）降雨才會明顯緩和。

吳聖宇指出，西半部地區受樺加沙颱風影響的雨量較少，自山區往平地呈明顯遞減，不過因為台灣南北兩端地勢比較低的地方，颱風外圍水氣仍有機會過山，因此在包括大台北地區、嘉義以南地區還是可能會有局部大雨，西半部靠近中央山脈陵線附近的深山區域也還是會有局部豪雨，雖然中央山脈的阻擋作用應該會非常明顯，但是西半部地區的朋友還是不能太掉以輕心。

吳聖宇說，風力部分首當其衝的仍是在花蓮以南、台東、恆春半島以及綠島蘭嶼等地，預估今天到明天將有10級至12級陣風出現的機會，要等到週三颱風遠離之後風力才會較為減小。台灣海峽這一側的風力也不小，今天嘉義以北沿海到北海岸、大台北地區、東北角沿岸等地有8級或以上陣風發生機會，部分地區受地形影響陣風甚至可能來到9級至10級。

吳聖宇表示，明天轉為東南風之後，苗栗以北沿海到北海岸、大台北地區、東北角、宜蘭等地要留意角隅流帶來的強陣風，另外就是台南高雄到屏東一帶受東南風影響，沿岸地區也將有強陣風出現機會，同樣有可能會達到8級至10級陣風。因此這次颱風大部分地方的風力仍會比較明顯，真正比較無感的地方可能是在苗栗到台南之間的內陸區域，地形屏障作用下風力較小。

最後吳聖宇稱，整體來看，這次樺加沙颱風強度很強、環流很大，雖然並沒有直撲台灣，不過影響仍不容小覷，今明兩天需要特別注意，花東、恆春半島的較大雨勢甚至會延續到週三，提醒大家做好防颱準備，並且遠離危險區域，避免可能的意外災害發生。

