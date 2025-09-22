強颱樺加沙來襲 台電屏東營業處提早進駐恆春、小琉球

台電搶修人員已事先整備防颱的材料及機具（台電屏東營業處提供）

2025/09/22 08:55

〔記者葉永騫／屏東報導〕樺加沙颱風來襲，對台灣南部及離島地區影響大，台電屏東區處提早加派人力進駐恆春、小琉球等地區，並已備妥搶修人員142名，昇空車41台、吊臂車27台及大小型工程車53台等設備機具全力戒備嚴正以待。

台電屏東區營業處表示，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，針對颱風造成的停電事故，台電將積極搶修儘快復電，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並先以醫療機構、政府重要單位及公用事業之公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員搶修，不過搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，請遇到停電狀況的民眾多多體諒。

台電屏東區營業處提醒，再生能源設置者加強巡查及加固發電設備，沿海養殖漁業則檢查備用水閘門、發電機等功能，避免災損，同時亦提醒商家之廣告招牌加裝漏電斷路器，以免遇雨潮濕漏電，危及民眾安全，過去颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風吹落破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修，請民眾加強防範地下室淹水、加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝，如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。

發生停電事故，請民眾多加使用網路通報及查詢停復電資訊，不便使用網路者，台電亦提供1911客服專線或停電通報電話（08-7322111）。

台電工程搶修人員準備搶修材料及機具（台電屏東營業處提供）

