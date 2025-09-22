高雄住宿業營收衰退 觀光局：入住人數仍持續增加

高雄市觀光局強調，今年入住高雄的人數仍維持正成長。（記者侯承旭攝）

〔記者侯承旭／高雄報導〕國旅低迷，今年上半年全台灣住宿業的整體營收比去年同期微幅衰退，高雄市住宿業衰退幅度逾7%，尤其高階的觀光旅館衰退近20%，高雄市觀光局表示，整體觀光產值不等於住宿業營收，今年在高雄入住的人數仍然持續增加。

根據財政部統計，高雄市上半年住宿業營收84.6億元，比去年同期減少約7.2億元，減幅約7.91%，衰退幅度大於全國平均值。

對此，高雄市觀光局表示，依據交通部觀光署統計，今年1至6月入住高雄市總人次較去年同期增加約21.4萬人次，包括國旅增加13.8萬人次，外國旅客增加7.6萬人次，同期間的住房率由54.77% 提升至60.09%；住房收入增加8940萬元，提升7.4%；總營業收入成長2988萬元。

觀光局強調，整體觀光產值不等於住宿業營收，觀光產值為「旅行時」之住宿、餐飲及交通消費及購買紀念品等，住宿類營業稅額統計資料，除了旅館業之住宿營業額外，還包含「與旅行無關」之大型旅館餐飲、宴會廳收入，兩項數據的統計基礎不一。

觀光局表示，去年高雄一般旅館平均房價2123元，顯示高雄具有各種房型、等級及價位旅館，旅客可依據各別需求選擇。

