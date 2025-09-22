為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄住宿業營收衰退 觀光局：入住人數仍持續增加

    高雄市觀光局強調，今年入住高雄的人數仍維持正成長。（記者侯承旭攝）

    高雄市觀光局強調，今年入住高雄的人數仍維持正成長。（記者侯承旭攝）

    2025/09/22 08:51

    〔記者侯承旭／高雄報導〕國旅低迷，今年上半年全台灣住宿業的整體營收比去年同期微幅衰退，高雄市住宿業衰退幅度逾7%，尤其高階的觀光旅館衰退近20%，高雄市觀光局表示，整體觀光產值不等於住宿業營收，今年在高雄入住的人數仍然持續增加。

    根據財政部統計，高雄市上半年住宿業營收84.6億元，比去年同期減少約7.2億元，減幅約7.91%，衰退幅度大於全國平均值。

    對此，高雄市觀光局表示，依據交通部觀光署統計，今年1至6月入住高雄市總人次較去年同期增加約21.4萬人次，包括國旅增加13.8萬人次，外國旅客增加7.6萬人次，同期間的住房率由54.77% 提升至60.09%；住房收入增加8940萬元，提升7.4%；總營業收入成長2988萬元。

    觀光局強調，整體觀光產值不等於住宿業營收，觀光產值為「旅行時」之住宿、餐飲及交通消費及購買紀念品等，住宿類營業稅額統計資料，除了旅館業之住宿營業額外，還包含「與旅行無關」之大型旅館餐飲、宴會廳收入，兩項數據的統計基礎不一。

    觀光局表示，去年高雄一般旅館平均房價2123元，顯示高雄具有各種房型、等級及價位旅館，旅客可依據各別需求選擇。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播