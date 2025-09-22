嘉大附小爆「4打1」職場霸凌 校方認定成立、移送考核會

嘉大附小傳出教師集體霸凌人事主任。（圖擷取自Google）

2025/09/22 09:06

〔記者楊心慧／台北報導〕嘉義大學附設小學爆教育界罕見「四打一」霸凌案，四名資深教師遭控長期以言語羞辱、惡意投訴及行政刁難方式霸凌人事室主任，調查結果近日出爐，校方正式認定「職場霸凌案成立」，嘉義大學附設小學校長沈桂枝受訪回應，調查以書面通知相關當事人，依校內處理作業要點，雙方自收到結果，可提起行政救濟，後續將移送考核會進行懲處。

嘉義大學附設小學今年6月4日組成職場暴力事件調查小組，調查此事，近日調查報告出爐，四名教師職場霸凌案成立，將對人事室主任進行輔導、心理諮商、法律協助等，也要求四名教師情緒管理。

沈桂枝表示，本校依「教職員工職場暴力與霸凌防治措施要點」受理檢舉，並依要點成立調查小組，邀請相關領域的學者專家進行事實調查，目前已完成調查並以書面通知相關人，依校內處理作業要點，雙方自收到結果，可提起行政救濟，後續移送考核會進行懲處。

校方進一步說明，若涉案教師身兼教評會或考核會委員，將依行政程序與法規啟動迴避機制，確保審議公正。至於具體措施，除可能要求涉案人員參與課程或研習外，若當事人向教育局或教育部提起申訴，還可依規定進入更高層級的行政救濟程序。校方強調，將持續依制度規範辦理，營造一個安定、公正且安全的校園環境。

至於校方是否會協調雙方溝通，沈桂枝坦言，校方先前確曾嘗試協調，盼釐清不同工作立場的誤解，但相關努力未見成效，「雙方的歧見已持續一段時間」。

