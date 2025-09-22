獨家》罕見！4教師集體霸凌 國小人事主任慘遭「4打1」羞辱

嘉義大學附設小學傳出4名教師聯手霸凌人事主任。（擷取自Google街景）

2025/09/22 09:02

〔記者楊心慧／台北報導〕嘉義大學附設小學傳出4名教師聯手霸凌學校人事室主任事件，校方調查報告揭露，4名資深教師近3年對人事室主任持續以言語羞辱、惡意投訴、故意刁難等手段集體霸凌，甚至故意不繳交人事資料，造成主任工作困擾；近期校方調查後成立4名教師集體職場霸凌案，更成為教育界罕見的「四打一」集體霸凌案例。

嘉義大學附設小學蘇姓教師在人事行政總處、教育部、國教署、嘉義市政府、嘉義大學持續不實投訴同校人員、人事室主任，在公開平台辱罵損害其聲譽，造成學校各處室工作上困擾及業務量，不少人選擇隱忍屈就或是調離現職，先前此教師就被爆辱罵逼走同事、把持教評會等。據了解，蘇姓教師還有其他6案在調查中，包含不當體罰學生、家長投訴言詞不當等，被視為校內問題教師。

請繼續往下閱讀...

蘇姓老師聯合其他3名教師霸凌人事主任，最終人事主任不堪其擾，只好向校方提起申訴；根據調查報告內容指出，其中兩名教師不配合繳交人事資料鎖定作業，至今已兩年，造成行政作業困擾，甚至還在臉書辱罵對方，如在臉書留言嗆聲「幹，你老人臭很重，怎麼不趕快去買棺材」、「一大早開晨會就聽人放屁」，雖被申訴人事後聲稱留言「僅在私人臉書」，但實際早已流傳校內外，形同公開羞辱。

報告提到，4名教師在會議中出言不遜、公開指責，無故不實投訴，學校多數證人都證實此事，校方認定，這些行為已屬刻意刁難、故意欺負、公開羞辱、人身攻擊等，已對人事主任造成心理壓力，雖人事室主任嘗試溝通，但仍遭拒絕。

報告更揭露，人事主任提起申訴後，竟遭人向行政院人事行政總處投訴，控她未依法製作及提供教評會議紀錄等，校方追查發現，投訴內容竟與四名教師訪談時所提的指控相同，形同「加碼報復」，儘管人事主任提出證據澄清，但胡亂投訴的內容，已讓她感到沉重壓力。

人事室主任受訪證實，原先對同事的霸凌沒有太在意，沒想到演變成兩年多的持續霸凌，從公開羞辱、職務刁難，到惡意投訴、網路謾罵，讓她身心重創，最終不得不提出申訴。她也說，申訴期間持續遭投訴，甚至還被跟蹤，她認為生命安全受到威脅，因而報案，如今校方的霸凌調查成立，她希望未來能有安靜、公正的工作環境。

相關新聞請見：

嘉大附小爆「4打1」職場霸凌 校方認定成立、移送考核會

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法