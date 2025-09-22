樺加沙颱風來勢洶洶 台東里長急清淤、修樹

台東市清潔隊一早就在豐谷里修樹防颱。（記者黃明堂翻攝）

2025/09/22 08:42

〔記者黃明堂／台東報導〕強颱樺加沙即將來襲，台東市多位里長一早就巡視里內易生災害區域，搶在颱風來臨前應變。豐谷里有部分水溝阻塞，還有路樹易傾倒之虞，里長賴允文向市公所清潔隊求援，一早就進行修樹及清淤，希望安然渡過颱風。

台東市昨夜開始間歇性下雨，風勢逐漸增強，令民眾擔心暴風圈觸陸後的風雨狀況。縣府除指示相關單位瞭解颱風動態，掌握颱風行進路線，並請各鄉鎮市公所加強應變。

請繼續往下閱讀...

豐谷里一早就有電鋸轟轟吵雜聲，原來是清潔隊正在鋸修枝葉高大過密的路樹，並立刻載走枝葉，里長賴允文也檢視到部分排水溝有雜物，一旦大雨將阻礙渲洩，造成積水，清潔隊也立即清除。

縣府提醒鄉親應做好防颱準備，也呼籲農、林、漁、牧業者，要隨時提高警覺，注意周遭環境及颱風動態，防範颱風及豪雨可能帶來的危害並做好疏散避難準備與蔬果採收，以降低災害損失至最輕。並請所有縣民在颱風尚未來襲之前，務必做好防颱的各項準備工作，收聽與收看颱風最新動態，廣告招牌要取下或釘牢並及早進行水溝清理，山坡地要嚴防坍方、土石流及山洪爆發，住家周邊排水溝渠也要盡早疏通。請建設處應該立即就縣鄉道、河川區排、市區排水、建築工地等加強整備，另就年度橋樑檢查結果通知在地公所加強監控，必要得封路封橋管制。

台東市清潔隊一早就在豐谷里修樹防颱。（記者黃明堂翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法