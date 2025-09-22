為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    竹縣表揚高齡志工 廖瑞菊號召捐血獲特殊績優貢獻獎

    新竹縣65歲以上的高齡志工佔了衛生保健志工的48%。（取自竹縣府官網）

    2025/09/22 08:45

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣全縣衛生保健志工有22隊、790人，當中48%是年過65歲以上的高齡志工，相當約有379人。他們不少人當志工已超過10年，其中竹北天后宮管委會副主委廖瑞菊就做了30年推動捐血救人的工作，也因她牽線，新竹捐血中心5年來在竹北天后宮已辦了10場捐血活動，號召到2387人挽起袖子，獻出約86萬5750cc的鮮血救人。

    縣府衛生局日前舉辦「竹韻薪傳．客志同行~高齡志工表揚大會」，感謝並表揚去年度在衛生保健領域表現卓越的志工，成功協助縣府推動衛生業務、定期關懷等服務。

    這次共有227人獲獎，獎項包含：全勤、善心、愛心、德心、特殊績優貢獻、以及今年新增的「領航之星獎」，其中「領航之星獎」是獎勵那些辛勤帶領2年以上並管理志工相關業務的承辦人員。

    為了確保服務品質與志工福祉，承辦人除依志工個別能力與專長妥善安排工作內容外，也把志工參與服務視為其健康出勤指標之一，透過定期關懷、與適時協助，營造支持與尊重的服務環境，促使高齡志工持續穩定參與，兼顧其身心健康與成就感。

    而贏得「特殊績優貢獻獎」表揚的廖瑞菊擔任志工已30年，平時在新竹捐血中心服務，她努力號召大家加入快樂的捐血人行列；從2020年起，新竹捐血中心還因她引薦，固定在竹北天后宮每年舉辦2次捐血活動，迄今已5年辦10場，號召到2387人挽起袖子響應，因此募集到3463單位、相當約86萬5750cc的鮮血。

    新竹縣衛生保健志工廖瑞菊（右）獲得縣府衛生局「特殊績優貢獻獎」表揚。（取自竹縣府官網）

