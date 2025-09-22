為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    樺加沙颱風》台鐵南迴線今下午停駛

    台鐵南迴線22日下午停駛。（資料照，記者蔡昀容攝）

    2025/09/22 08:34

    〔記者蔡昀容／台北報導〕樺加沙颱風來勢洶洶。台鐵今天（22日）中午以前全線正常行駛；中午12點至晚間6點之間，南迴線各級列車停駛，其餘路線各級列車正常行駛。至於今天晚間6點後的列車行駛資訊，台鐵公司表示，今天下午2時將對外說明。

    台鐵公司說明中午12點至晚間6點班次異動。新左營往台東方面，431次停駛（台東=樹林正常行駛）、313次停駛、3021次停駛、317次停駛（台東=花蓮正常行駛）、165次截短行駛至潮州、323次停駛（台東=花蓮正常行駛）、385次截短行駛至潮州、327次停駛。

    台東往新左營方面，308次截短行駛至台東、314次停駛、3028次停駛（潮州=彰化正常行駛）、422次截短行駛至台東、708次停駛、168次停駛（潮州=七堵正常行駛）、3038次停駛、386次停駛（潮州=台中正常行駛）、324次截短行駛至台東、428次截短行駛至台東、432次截短行駛至台東、434次截短行駛至台東。

    觀光列車方面，環島之星觀光列車1次及2次枋寮=台東間停駛；藍皮列車台東=枋寮5898次停駛。

