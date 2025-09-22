樺加沙颱風》「風王」強度驚人！吳德榮：不登陸也不可小覷

吳德榮指出，最新歐洲系集模式（左圖）模擬的樺加沙動向，與最新氣象署路徑潛勢預測圖（右圖）類似，顯示不確定性縮小。（圖擷自洩天機教室專欄）

2025/09/22 08:53

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕強烈颱風樺加沙暴風圈今天（22日）逐漸進入台灣東南部近海。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮分析，今天至週三（24日）大台北、南部有明顯降雨，東半部及高屏山區慎防大量降雨致災；樺加沙為大型強颱，儘管颱風中心不登陸，仍預計帶來強風及致災豪雨威脅。

吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至週三樺加沙通過巴士海峽、進入南海，受到颱風或其外圍環流與地形的交互作用，大台北、東半部及南部先後有明顯降雨，東半部及高屏山區慎防大量降雨致災，台東、恆春半島及各地沿海應慎防強風，台灣附近各海面應防狂風巨浪。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，週四（25日）樺加沙遠離，清晨花東及高屏仍有降雨，白天天氣好轉、氣溫升高。週五（26日）至下週日（28日）各地晴朗炎熱，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨的機率，東半部偶有零星短暫降雨。

吳德榮稱，最新歐洲系集模式模擬的樺加沙動向，與最新氣象署路徑潛勢預測圖類似，系集模擬平均路徑通過巴士海峽，個別模擬路徑雖分散兩側，但相對收歛、顯示不確定性降低。氣象署預測樺加沙的中心附近平均風速、最強達60公尺/秒，已穩居今年的「風王」。

吳德榮認為，由於樺加沙為大型強颱，颱風中心即使不登陸，颱風及外圍環流與地形的交互作用，仍將帶來強風及致災豪雨的威脅，絕不可小覷。

吳德榮補充，至於另一強烈颱風浣熊，無論各國模式模擬，或氣象署路徑潛勢預測圖的預測路徑，距台灣都很遙遠，對台無威脅；各國模式模擬顯示，本週另有一熱帶擾動在菲律賓東方海面發展，大致通過菲律賓、進入南海，對台同樣無影響。

