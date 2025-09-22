為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    樺加沙颱風》「風王」強度驚人！吳德榮：不登陸也不可小覷

    吳德榮指出，最新歐洲系集模式（左圖）模擬的樺加沙動向，與最新氣象署路徑潛勢預測圖（右圖）類似，顯示不確定性縮小。（圖擷自洩天機教室專欄）

    吳德榮指出，最新歐洲系集模式（左圖）模擬的樺加沙動向，與最新氣象署路徑潛勢預測圖（右圖）類似，顯示不確定性縮小。（圖擷自洩天機教室專欄）

    2025/09/22 08:53

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕強烈颱風樺加沙暴風圈今天（22日）逐漸進入台灣東南部近海。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮分析，今天至週三（24日）大台北、南部有明顯降雨，東半部及高屏山區慎防大量降雨致災；樺加沙為大型強颱，儘管颱風中心不登陸，仍預計帶來強風及致災豪雨威脅。

    吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至週三樺加沙通過巴士海峽、進入南海，受到颱風或其外圍環流與地形的交互作用，大台北、東半部及南部先後有明顯降雨，東半部及高屏山區慎防大量降雨致災，台東、恆春半島及各地沿海應慎防強風，台灣附近各海面應防狂風巨浪。

    吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，週四（25日）樺加沙遠離，清晨花東及高屏仍有降雨，白天天氣好轉、氣溫升高。週五（26日）至下週日（28日）各地晴朗炎熱，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨的機率，東半部偶有零星短暫降雨。

    吳德榮稱，最新歐洲系集模式模擬的樺加沙動向，與最新氣象署路徑潛勢預測圖類似，系集模擬平均路徑通過巴士海峽，個別模擬路徑雖分散兩側，但相對收歛、顯示不確定性降低。氣象署預測樺加沙的中心附近平均風速、最強達60公尺/秒，已穩居今年的「風王」。

    吳德榮認為，由於樺加沙為大型強颱，颱風中心即使不登陸，颱風及外圍環流與地形的交互作用，仍將帶來強風及致災豪雨的威脅，絕不可小覷。

    吳德榮補充，至於另一強烈颱風浣熊，無論各國模式模擬，或氣象署路徑潛勢預測圖的預測路徑，距台灣都很遙遠，對台無威脅；各國模式模擬顯示，本週另有一熱帶擾動在菲律賓東方海面發展，大致通過菲律賓、進入南海，對台同樣無影響。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播