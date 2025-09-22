為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    北嶺國小全國首間台語實驗學校 發枝台語基金會獎勵優秀生

    高市路竹區北嶺國小成為全國第一間台語實驗學校，蔣發太孫玉枝台語文教育基金會與校方合作設立「台語文獎學金」，首屆獎勵30名成績優秀學生。（蔣發太孫玉枝台語文教育基金會提供）

    2025/09/22 08:15

    〔記者蘇福男／高雄報導〕高市路竹區北嶺國小成為全國第一間台語實驗學校，蔣發太孫玉枝台語文教育基金會（簡稱發枝台語基金會）與校方合作設立「台語文獎學金」，首屆獎勵30名成績優秀學生。

    北嶺國小歷經1年多籌備，這學期獲高市教育局核准設立台語實驗小學，由於具有台語教學特色且為全國第一間，今年北嶺小一招生率增加約40%，還有家長專程從橋頭區帶小孩來報名就讀，在全國普遍因招生率過低而導致廢校或減班的大環境下，北嶺國小反而逆勢成長，凸顯台語實驗學校有其社會需求。

    發枝台語基金會在北嶺國小設立台語文獎學金，每學期提供各年級各班台語成績前3名學生獎學金，其中，全班第一名取名為「蔣發太賞」，第二名為「孫玉枝賞」，第三名為「蔣化余纏賞」，以紀念基金會家族長輩的貢獻，另學生參加校內及市級、全國級相關台語文競賽前三名和台語認證成績優異都有獎勵。

    成功大學台文系教授兼發枝台語基金會執行長蔣為文表示，高市設立台語實驗學校構想，緣起於2年前台灣南社向市長陳其邁建議，由於客語和原住民族實驗學校均已存在多年，獨缺台語學校，因此當時陳其邁市長立即表達支持設立，並交由教育局研辦，經2年規劃總算成立，但師資及經費仍相當有限，期待未來能補足該有的師資與人力，以發揮台語學校該有的成效。

