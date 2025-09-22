為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

晴時多雲

    首頁　>　生活

    樺加沙颱風》9/22交通及活動異動、景點關閉一次看（不斷更新）

    中央氣象署指出，強颱樺加沙暴風圈今天（22日）逐漸進入台灣東南部近海。（圖擷自中央氣象署網站）

    2025/09/22 08:28

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕強烈颱風樺加沙暴風圈今天（22日）逐漸進入台灣東南部近海，對台東、屏東、恆春半島及高雄構成威脅。本報為讀者整理全台各地交通停航異動及景點關閉等資訊。

    ●交通異動

    《高雄港啟動「淨空」措施》高雄港21日要求指定船舶限時出港避風；港內船舶務必加強纜繩牢固。

    《金門小三通金泉、金廈航線週一暫停》22日小三通金泉、金廈兩航線都停航一天。

    《台鐵：週一中午前全線正常行駛》台鐵公司22日中午12時以前全線列車正常行駛，藍皮解憂號5898次也正常行駛。

    《華信、立榮航空取消台東花蓮航班》22日華信航空「台北往返台東」、「高雄往返花蓮」航班取消；立榮航空台北往返花蓮及台東航班全數取消。

    《週一海上航班12線、45船次停開》交通部航港局統計，22日有12航線、45航次停航。

    《離島3航次停航 綠島午後無船班》交通部航港局統計，21日「基隆－馬祖」、「後壁湖－蘭嶼」共停航3航次，綠島午後無船班。

    《阿里山林鐵停駛》22日上午10點嘉義往阿里山5車次預警性停駛，23日、24日全線停駛。

    《台東離島船班21日下午至23日全部取消》綠島船班公告21日下午13:30過後、22日及23日兩天，台東往返綠島船班全部取消。蘭嶼船班方面，21日下午到23日，台東及後壁湖往返蘭嶼來回船班全部取消。

    ●活動取消或延後

    《北市2025水舞嘉年華明後天暫停》在松山錫口碼頭、彩虹橋舉辦的「2025水舞嘉年華」活動22日及23日暫停演出。

    ●景點

    《宜蘭福山植物園9/22預警性休園》福山植物園22日實施預警性休園。

    《武陵、清境、福壽山農場明下午2時起休園》退輔會武陵、清境、福壽山等3大高山農場全面實施休園。

    《宜蘭龜山島9/21中午到9/23預警性封島2天半》宜蘭龜山島21日中午起到23日預警性封島二天半。

    《花蓮分署轄管森林育樂場域明08:00起封閉》農業部林業及自然保育署花蓮分署轄管森林育樂場域自22日上午8點起預警性休園、休館及封閉。

    《玉山國家公園禁止入園》玉山國家公園管理處公告自21日上午8時30分起全面禁止入園活動。

    《雪霸國家公園預警性休園、九九山莊暫停住宿》雪霸國家公園管理處自21日上午8點30分起實施預警性休園與入園管制措施。

    《雙流、墾丁及山區等步道22日起預警性休園》林業保育署屏東分署轄內森林遊樂區及自然步道自22日8時起預警性休園。

    《太平山森林遊樂區9/21下午5點起預警性休園》太平山國家森林遊樂區21日下午5點起將預警性休園。

    《林保署台東分署轄管森林育樂場域、林道 9/22上午08時起封閉》林業保育署台東分署轄管森林育樂場域及林道，22日上午8時起預警性封閉。

