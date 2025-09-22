樺加沙颱風陸警範圍增列高雄 25座滯洪池排空應變

水利局排空寶業里滯洪池（左）等25座滯洪池，正義公園滯洪池（右）也待命應變，總滯洪量突破500萬噸。（記者陳文嬋攝）

2025/09/22 08:11

〔記者陳文嬋／高雄報導〕強颱樺加沙持續增大逼近，高雄今天凌晨納陸警範圍，今起至24日受到颱風及外圍環流影響，市府完成防颱整備，水利局排空25座滯洪池，農業局也請農民加固果樹，做好田間排水，以減少農作物災害及損失。

高雄市今天目前尚無雨勢，市府昨晚成立樺加沙颱風災害應變中心擴大三級開設，今天上午將提升為二級開設，高雄氣象站表示，今晚風雨增強，明天風雨最大，24日颱風遠離，但水氣仍多，有局部短暫陣雨或雷雨。

氣象署預估3日平地累積雨量250至400毫米、山區累積雨量400至600毫米，今起至24日清晨受到颱風及其外圍環流影響，山區有局部豪雨以上等級。

水利局排空25座滯洪池，正義公園滯洪池即將完工，也待命應變將可發揮滯洪功能，總滯洪量突破500萬噸；民政局備妥4萬多個沙包，由各區公所開放民眾領取，農業局提醒農民留意最新天氣資訊，做好田間排水，並注意採收安全，以減輕損失。

香蕉、木瓜、番石榴等果樹1年四季盛產，農業局說，香蕉、木瓜、番石榴等果樹，請農民加強固定及適度修剪枝條，並清除田間殘枝；蔬果屆採收期請盡速採收。

此外，農業設施如網室應加固，請農民多留意田間排水，做好各項防災準備，注意風雨後肥培管理及病蟲害防治，可多加利用高雄農來訊，瞭解最新作物防災資訊。

