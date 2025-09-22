強颱「樺加沙」逼近 中市建設局8點開設三級緊急災害應變小組

因應強颱「樺加沙」來襲，中市建設局嚴陣以待，上午8點開設三級緊急災害應變小組。（圖：市府提供）

2025/09/22 08:05

〔記者蘇孟娟／台中報導〕強颱「樺加沙」來勢洶洶，台中市建設局上午8時啟動三級緊急災害應變小組，除派員巡守轄內重點道路、橋梁及地下道，也運用監視器及水位偵測等科技設備即時監看，同步建立各區公所災害通報橫向聯繫管道，24小時搶災不打烊，嚴陣以待。

強烈颱風「樺加沙」持續逼近台灣，中央氣象署已於昨（21）日下午5時30分發布陸上颱風警報，建設局長陳大田表示，依據氣象預報，此次颱風主要影響範圍為台灣東部及南部，但建設局仍成立緊急三級應變小組警戒因應。

陳大田指出，建設局已在颱風來襲推動防颱準備，包含水溝清淤長度計2萬6400公尺及行道樹防災修剪1萬6013株，16處車行地下道皆已完成機電設備及抽水設備的測試運轉，並在53處易淹水點以智慧應用監視器，可隨時遠端監控地下道水位。

另針對興建中的大型工程包括大肚和美跨河橋梁、東豐快、台中巨蛋等，加強圍籬及施工材料加固及各項防汛措施，以確保市民及工地防汛安全。

建設局上午8時啟動三級緊急災害應變小組，陳大田指出，除派員巡守轄內重點道路、橋梁及地下道，亦運用監視器及水位偵測等科技設備即時監看，同步建立各區公所災害通報橫向聯繫管道，24小時搶災不打烊，嚴陣以待，也請民眾注意防颱準備及安全。

