    首頁　>　生活

    高鐵寧靜車廂上路 宣導勿講電話「未禁帶小孩」

    高鐵寧靜車廂新規上路，旅客在車廂內使用手機須轉為靜音。（記者黃旭磊攝）

    高鐵寧靜車廂新規上路，旅客在車廂內使用手機須轉為靜音。（記者黃旭磊攝）

    2025/09/22 07:55

    〔記者黃旭磊／台中報導〕高鐵從今天（22日）起實施新規，要求旅客使用手機須轉為靜音，觀看影片或聽音樂時必須配戴耳機，違規者經勸導不聽，最嚴重恐遭拒載，網友Winny在臉書分享3歲大女兒在高鐵上小小聲地問問題，被鄰座旅客投訴，稱戴著耳機（沒在聽音樂），聽起來像「蚊子聲」覺得很不舒服，請列車長來「勸導」，高鐵強調，22日起實施「寧靜車廂」新措施，宣導不要在車廂內講電話，兼顧親子友善並沒有「禁帶小孩」。

    台灣高鐵修改運送契約，從今天（22日）起，仿效日本新幹線推出「寧靜車廂」政策，政策上路後前3個月為勸導期，若旅客在車廂內講電話，會先由列車長或服勤員勸導，屢勸不聽者最嚴重可拒載。

    Winny說，3歲女兒在高鐵車廂小聲問問題，結果被鄰座女乘客投訴，稱知道女兒放低音量，但因為戴著耳機（沒在聽音樂），聽起來像「蚊子聲」覺得很不舒服，所以請列車長來「勸導」，當下只能苦笑，原來小孩聲音，細緻到這種程度都成為投訴理由。

    Winny表示，儘管「寧靜車廂」政策沒有針對小孩，但實際搭乘現況是，很多人把「小孩聲音」直接等同於「噪音」，小孩本來應該開心搭車，爸媽卻要一路「噓！」那種壓抑，其實才是真正讓家長心酸地方。

    高鐵公司澄清指出，「寧靜車廂」兼顧親子友善，主要作法是不要在車廂內講電話，需請乘客走到車廂與車廂間的玄關講電話，以免打擾其他旅客，另外，若要聽音樂、看影片，需戴耳機，不要把聲音放出來影響到周邊旅客，相關做法與日本新幹線規定相同。

    高鐵說，從未要求幼童、孩童不能在車廂內發出聲音，寧靜車廂兼顧親子友善，重點是使用3C時要用耳機、講手機要到玄關講，並沒有其它規定。

