樺加沙颱風》3縣市陸警！暴風圈抵台灣近海 氣象署發巨浪告警

中央氣象署9月22日清晨5點樺加沙颱風路徑預測。（中央氣象署提供）

2025/09/22 07:26

〔記者蔡昀容／台北報導〕強颱樺加沙暴風圈逐漸進入台灣東南部近海，高雄、台東、屏東納入陸警範圍。中央氣象署預報員伍婉華今（22）日清晨預報，颱風強度有機會再增強，氣象署也發布巨浪告警，東南部海面及巴士海峽易有6米以上巨浪。

今天清晨6時氣象資料，樺加沙為強颱等級，位於鵝鑾鼻東南方約400公里處海面，以每小時19轉22公里速度，向西轉西北西走。近中心最大風速每秒58公尺，相當於17級風；瞬間最大陣風每秒73公尺，相當於17級風以上；七級風平均暴風半徑320公里，十級風平均暴風半徑150公里。陸警範圍高雄、台東、屏東、恆春半島；海警範圍台灣海峽南部、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面。

伍婉華表示，樺加沙清晨5點接觸東南部近海，今晚抵達台灣南端海面，明晨抵達西南端海面，今明兩天最接近台灣，且颱風強度有機會再增強。

伍婉華指出，昨晚至今晨基隆北海岸、宜花出現降雨，北部、東半部及台灣南端陸地雨勢將越來越明顯，尤其是花東。今晚至明天雨勢最大，花東、南端陸地、北端山脈要留意。

氣象署發布豪雨特報，今晨至上午，蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨，宜花及基隆北海岸有局部大雨；今天下午起雨勢增強，花東地區、宜蘭、屏東山區、恆春半島、蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨，大台北、宜蘭、屏東地區及桃園、台中、南投、高雄山區有局部大雨機會。伍婉華提醒，花東地區、宜蘭、高屏山區留意豪雨以上降雨。

伍婉華表示，蘭嶼已測得11級強陣風，南北端陸地9級強陣風。氣象署發布陸上強風特報，今明蘭嶼、綠島、屏東留意9級以上平均風或11級以上陣風；北北基桃、竹苗、中彰投、雲林、高雄、宜花東、澎金馬有6級以上平均風或8級以上陣風機會。

風浪方面，伍婉華指出，台東已測得6米以上浪高，彭佳嶼近5米，鵝鑾鼻、馬祖近4米。今晚台灣附近都會達4米以上浪高，今晚至明晨東半側海面、巴士海峽、台灣海峽南部可達6米以上，近颱風中心海面甚至達10米以上浪高。氣象署上午7點針對台東濱海鄉鎮、恆春、屏東滿州牡丹發布6米巨浪告警。

另受颱風外圍環流沉降影響，今天白天中彰投、苗栗、雲嘉有36度以上高溫機會。

樺加沙颱風接近台灣，中央氣象署製圖說明定量降雨預報。圖為9月22日清晨6點40分發布。（氣象署提供）

樺加沙颱風接近台灣，中央氣象署提醒民眾強風及高溫。圖為9月22日清晨6點40分發布。（氣象署提供）

