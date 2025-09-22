兇狠圓軸蟹的一生漫長且艱辛 台江國家公園護蟹有成

兇狠圓軸蟹抱卵雌蟹 。（台江處提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕台江國家公園擁有台灣最大的「兇狠圓軸蟹」族群，今年繁殖季，台江處於9月份執行第三波護蟹行動，共記錄到3115隻陸蟹，其中，抱卵母蟹2994隻，比例高達96.1％，每年記錄到的數量一年比一年多，護蟹成果豐碩。

根據台江國家公園的簡介，兇狠圓軸蟹是台灣6種地蟹科陸蟹中的1種，與毛足圓軸蟹並列體型最大的種類，頭胸甲寬可達13公分。地蟹科陸蟹的主要食物是落葉，營養成分極低，因此生長速率非常緩慢，所以兇狠圓軸蟹與其它地蟹科大型陸蟹都是成長非常緩慢且壽命極長的動物，其一生可說漫長又艱辛。

台江處表示，一隻頭胸甲寬8公分的地蟹科陸蟹年齡估計是20歲左右，而近年透過植入動物體內晶片研究，得知地蟹科陸蟹的最大年齡是50歲。

台江國家公園於安南區城西里青草崙一帶的兇狠圓軸蟹，體型之大為世界罕見，為台江國家公園最具代表性的陸蟹。但每年繁殖季數以千計兇狠圓軸蟹「降海釋幼」繁衍下一代，卻面臨路殺及人為捕捉的威脅。

近年來，台江處每年夏季於兇狠圓軸蟹繁殖期間，在城西里青草崙一帶進行護蟹交管，記錄到的陸蟹成果豐碩，數量一年比一年多。

台江處保育科長王建智表示，9月份執行第三波護蟹行動，共記錄到3115隻陸蟹，其中，抱卵母蟹2994隻。該處近期將彙整一整年的護蟹成果，再對外公布護蟹成果。

分佈於台灣西南沿海的兇狠圓軸蟹，是台灣大型的陸蟹。（記者蔡文居攝）

