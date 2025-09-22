09/22各報重點新聞一覽

外交部昨指出，值此聯合國大會召開之際，荷蘭國會議員再度展現強勁挺台立場，外交部誠摯歡迎且感謝。（資料照）

2025/09/22 07:07

自由時報

荷蘭眾議院147:3壓倒性通過 「在聯合國支持台灣國際參與」動議

聯合國大會已於九日開議，本週將進行總辯論，荷蘭眾議院十八日以一四七比三的壓倒性票數，通過「在聯合國支持台灣有意義參與國際組織」動議案。外交部昨指出，值此聯合國大會召開之際，荷蘭國會議員再度展現強勁挺台立場，外交部誠摯歡迎且感謝。

強颱樺加沙 恐吹13級陣風 海陸警發布 今至週三清晨影響顯著

強颱樺加沙「大又壯」，中央氣象署昨發布海上陸上颱風警報，台東、恆春半島、屏東應嚴加戒備，七級暴風半徑達三二○公里，近中心最大風速達每秒五十五公尺，結構紮實對稱，總雨量最高可達八百毫米，東半部、北部及高屏留意局部大雨或豪雨，蘭嶼、綠島、恆春半島恐有十三級陣風，預估今天至週三清晨影響顯著。

5少無照開車 撞工地4死1肇逃

就在農曆七月的最後一天，新竹市傳出四死重大車禍！新竹市經國路二段昨天凌晨三點多，發生一輛載滿五名少年的銀色轎車，疑車速過快，撞進一處原本是護膚養生館的建築工地，造成車上四人重傷死亡，其中倖存的十五歲謝姓少年竟棄友人、逕自搭白牌車離去，八小時後遭警逮捕，警方懷疑無照的謝姓少年肇事逃逸，但謝少聲稱開車的是已死亡的郭姓少年，警方表示將由鑑定單位根據現場勘查分析，研判他是否為肇事駕駛，全案移由新竹地檢署、新竹地院少年法庭偵審。

聯合報

2025兩岸關係年度大調查 63%不滿意賴總統表現

賴清德總統上任一年多來，聯合報「兩岸關係年度大調查」發現，不滿意賴總統處理兩岸關係表現比率由四成三上升到六成三，好評則由四成四降至二成六；展望兩岸關係，八成八民眾認為兩岸有必要繼續維持溝通管道，四成六民眾期待兩岸經貿關係持續加強，雙雙創近四年調查新高。

愛國者飛彈案 我拒美商提延遲！「暫」堅持按規畫執行

賴政府傳將提出新台幣破兆元規模的軍購特別預算案，並將重新對美增購新型愛國者飛彈，惟原「愛二性能提升及採購愛三」案進度落後，全案執行至今已歷經十八年，飛彈屢因國際情勢延遲交運。據證實，此案承商美國雷神公司近期向國防部戰略規畫司提稱，希望將全案結案時間，由原規畫二○二七年向後展延；國防部與空軍司令部「目前」婉拒，暫堅持必須按規畫期程執行完畢。

中國時報

英媒報導 美暫停對台軍援 恐成新現實

美媒先前揭露，美國總統川普為促成「川習會」，今夏拒絕一筆逾4億美元（約新台幣121億元）的對台軍事援助。英國《衛報》指出，川普暫停對台軍援，令外界擔心他會利用台灣為籌碼，與中國達成貿易協議；專家認為，華府暫停對台軍援恐讓北京有機可乘，川普原本只是「暫時性的戰術退讓」，最終可能延長成為「新現實」。另有日媒指出，中國正試圖要求美方以「不支持台灣獨立」，作為川普訪中的條件。

聯合國大會前夕 英、澳、加正式承認巴勒斯坦國

22日聯合國大會期間，沙烏地阿拉伯與法國將共同主持落實以巴「兩國方案」的國際高層級會議，法國、英國、加拿大與澳洲在內的10國將宣布承認巴勒斯坦國地位。英國、澳洲與加拿大在21日已發表聲明，正式承認巴勒斯坦國。這波承認浪潮被視為推動「兩國方案」重要里程碑，但以色列與美國已表態強烈反對。

