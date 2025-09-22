樺加沙颱風今明影響最劇！全台停班課看這裡

第18號颱風「樺加沙」以強烈颱風之姿，持續朝巴士海峽前進，今明2天影響台灣。（資料照）

2025/09/22 06:50

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今年第18號颱風「樺加沙」以強烈颱風之姿，持續往西朝巴士海峽前進，氣象署提醒，由於颱風外圍環流寬廣，雨勢明顯，今明2天是影響台灣最大的時候，本報在此將為讀者整理各縣市停班課資訊。

台北市

未納警戒區。

新北市

未納警戒區。

基隆市

未納警戒區。

桃園市

未納警戒區。

新竹市

未納警戒區。

新竹縣

未納警戒區。

苗栗縣

未納警戒區。

台中市

未納警戒區。

南投縣

未納警戒區。

彰化縣

未納警戒區。

雲林縣

未納警戒區。

嘉義縣

未納警戒區。

嘉義市

未納警戒區。

台南市

未納警戒區。

高雄市

未納警戒區。

屏東縣

枋山鄉、車城鄉、恆春鎮、獅子鄉、牡丹鄉、滿州鄉停班停課

其餘地區正常上班、上課

宜蘭縣

未納警戒區。

花蓮縣

馬太鞍溪堰塞湖保全戶22日停班停課，保全範圍學校（光復國中、光復國小、太巴塱國小）停班停課。

其餘地區正常上班、上課

台東縣

綠島、蘭嶼停班停課

其餘地區正常上班、上課

澎湖縣

未納警戒區。

金門縣

未納警戒區。

連江縣

未納警戒區。

詳細停班課資訊以「行政院人事行政總處」為準。

