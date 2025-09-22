通勤族叫苦！ 台鐵每日8時起誤點 這4站最嚴重

根據審計部報告指出，台鐵每日自8時起，即有多個時段列車晚點發生率高於同一方向（順行或逆行）整體平均晚點發生率，且南港、松山、板橋及中壢等車站部分時段晚點發生率甚至達6至7成。（資料照）

2025/09/22 06:41

〔記者鍾麗華／台北報導〕根據審計部報告指出，台鐵每日自8時起，即有多個時段列車晚點發生率高於同一方向（順行或逆行）整體平均晚點發生率，且南港、松山、板橋及中壢等車站部分時段晚點發生率甚至達6至7成，此外，停留超時次數較多者為桃園、中壢、松山、北新竹、南港等站，影響次一停靠站依表定時刻到站。

審計部表示，113年度台鐵客運業務實際營運結果，發生列車延誤3226次，影響列車1萬1438列次及延誤時間14萬2501分鐘，分別較112年度增加278（9.43％）、3258列次（39.83％）及42799分鐘（42.93％），113年度整體列車實際準點率僅93.14％，未達年度目標 97％。

審計部說，以台鐵113年度進出站旅客人次達1000萬以上12個車站分析，其中南港、松山、台北、板橋、樹林、桃園、中壢及新竹等 8個位於北部車站，每日自8時起即有多個時段列車晚點發生率高於同一方向（順行或逆行）整體平均晚點發生率，且南港、松山、板橋及中壢等車站部分時段晚點發生率甚至達6至7成。

審計部指出，113年度列車發生晚點132萬餘次，屬列車於前一停靠站停留超逾表定停留時間，未依表定時刻發車所致者，計21萬餘次，占總晚點次數16.42％，其中停留超時次數較多者為桃園、中壢、松山、北新竹、南港等站，並影響次一停靠站依表定時刻到站，顯示列車超時停留為次站晚點原因之一，現行列車時刻表表定停留時間或有不足。

審計部表示，鑑於鐵路機構對旅客負有依排定時刻準時送達義務，又為避免司機員為趕點而超速行駛，影響行車安全，經函請台鐵公司檢討列車晚點癥結原因，加強月台旅客引導等服務，優化列車時刻排點，以減少列車晚點情形。

對此，台鐵說明，將於年度時刻調整計畫中，通盤調整北部主要車站尖峰時段列車停站時間，減少尖峰時段因通勤、通學旅客密集，造成上、下車增延時分，影響列車後續連鎖路塞及延誤擴大情形，並請車站人員加強月臺動線分流，以提升運輸服務品質。

