    強颱樺加沙「還在長大」！高雄凌晨納陸警範圍

    中央氣象署9月22日說明樺加沙颱風最新動態。圖為清晨6點15分圖資。（氣象署提供）

    中央氣象署9月22日說明樺加沙颱風最新動態。圖為清晨6點15分圖資。（氣象署提供）

    2025/09/22 06:32

    〔記者蔡昀容／台北報導〕強颱樺加沙暴風圈正逐漸進入台灣東南部近海，中央氣象署今（22日）預報，颱風未來強度仍有稍增強且暴風圈有稍擴大的趨勢。陸警範圍凌晨2時30分新增高雄，包含既有台東、屏東及恆春半島地區，總計來到3縣市。

    今天清晨6時氣象資料，樺加沙為強颱等級，位於鵝鑾鼻東南方約400公里處海面，近中心最大風速每秒58公尺，相當於17級風；瞬間最大陣風每秒73公尺，相當於17級風以上；七級風平均暴風半徑320公里，十級風平均暴風半徑150公里。以每小時19轉22公里速度，向西轉西北西走。

    陸警區域方面，包括高雄、台東、屏東、恆春半島，總計3縣市。海警區域為台灣海峽南部、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面，請船隻嚴加戒備。

    氣象署發布豪雨特報，今晨至上午，蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨，宜蘭、花蓮及基隆北海岸有局部大雨機會，今天下午起花蓮、台東地區、宜蘭、屏東山區、恆春半島及蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨機會，大台北、宜蘭、屏東地區及桃園、台中、南投、高雄山區有局部大雨機會。

    陸上強風特報方面，今明兩天蘭嶼、綠島、屏東局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上機會；基隆、台北、新北、桃園、新竹縣市、苗栗、台中彰投、雲林、高雄、宜花東、澎金馬局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上機會。

    另受颱風外圍環流沉降影響，今天白天台中、苗栗、彰化、南投、雲林、嘉義有36度以上高溫機會。

    中央氣象署9月22日清晨5點樺加沙颱風路徑預測。（中央氣象署提供）

    中央氣象署9月22日清晨5點樺加沙颱風路徑預測。（中央氣象署提供）

