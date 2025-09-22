秋分節氣將到！1神明招財快拜 4生肖幸運色開運

廖大乙建議秋分到寒露這半個月時間，把握時間去拜土地公，記得帶糖果當供品，拜好就留下來分享給其他人。（記者陳鳳麗攝）

2025/09/22 06:24

〔記者陳鳳麗／南投報導〕 今天進入農曆八月，週二迎來「秋分」節氣，民俗專家廖大乙表示，「秋分」到「寒露」節氣，希望今年越來越旺，尤其八大行業，可把握半個月時間帶伴手禮拜土地公，像柿子、花生之外，還可準備糖果，拜好不帶走，分享給大家。另生肖屬龍、狗、牛、羊，則多穿綠、金黃、粉紅的幸運色。

廖大乙指出，「秋分」節氣一到，白天會越來越短，也代表乙巳年過了3分之2，在剩下4個月的時間希望運勢變旺，考試順利，或是需要人氣高漲的行業，趕緊把握秋分到寒露這兩個節氣間的時間，有民俗宗教信仰的人，可以到常去的土地公廟拜土地公，向祂虔誠祈求，讓你心想事成。

廖大乙建議拜土地公的禮節不要忘，要帶點伴手禮當供品，有「好事發生」吉祥寓意的柿子、花生很適合，鳳梨、香蕉也很好，或是簡單帶一包糖果，拜好之後留下來，有分享之意，也有請別人幫忙開運的功用。誠心向土地公祈求之際，別忘了也要努力，並樂意行善助人。

廖大乙說，乙巳年雙春、閏六月，是個變化大的年份，在這一年過了3分之2後，八大行業認真祈求會生意變旺，但切記心存善念，才會獲得庇佑。

廖大乙也說，在未來4個月裡，生肖屬龍、狗、牛、羊的朋友，記得多穿3種幸運色，即綠色、金黃色和粉紅色，就會感覺越來越順。

以上為民俗說法 僅供參考

秋分到寒露期間希望添好運的人，尤其是八大行業，把握時間拜土地公，誠心祈求並發願行善，會越來越好。（記者陳鳳麗攝）

柿子鳳梨等水果都適合拜土地公。（記者陳鳳麗攝）

拜土地公可用帶殼花生，祈求好事發生。（資料照）

