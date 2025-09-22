樺加沙持續增強擴大！專家：即將進入「風雨搖滾時段」

氣象粉專「林老師氣象站」今晨發文提醒「即將進入風雨搖滾時段！」（取自臉書）

2025/09/22 06:15

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕氣象署持續發布強烈颱風「樺加沙」海上、陸上警報，氣象粉專「林老師氣象站」今晨發文提醒「即將進入風雨搖滾時段！」颱風中心距離台灣最近的時間，會落在今、明天；尤其自今天下半天至明天，風雨浪對台灣的影響也將會是最大、最嚴重的時段。

「林老師氣象站」發文提到，根據氣象署今晨3時最新颱風情資分析顯示，樺加沙颱風正以每小時21公里的速度向西前進，未來仍有再增強，且暴風圈也有再擴大的趨勢；由於一路過來，颱風結構均未受地形破壞，目前中心氣壓已下降到900hPa，近中心最大風速也達每秒58公尺，將會維持強烈颱風之姿，通過巴士海峽。

粉專提醒，颱風中心距離台灣最近的時間，會落在今、明2天；尤其自今天下半天至明天這段時間，風雨浪對台灣的影響將是最大、最嚴重的時段。尤其注意，這時候的樺加沙颱風，強度是強烈颱風。

發文最後強調，今日下午起，宜蘭縣山區、花蓮縣山區、新北市山區、恆春半島及蘭嶼、綠島都有局部大雨至豪雨或以上發生的機率；東半部、大台北、屏東地區及桃園、台中、南投、高雄山區也有局部大雨至豪雨發生的機率。而蘭嶼、綠島、屏東縣局部地區會有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率；其它地區也要留意，平均風力再增強至6至8級或以上、陣風出現8至10級或以上的劇烈變化。

