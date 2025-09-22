「樺加沙」暴風圈來勢洶洶 東部及南台灣嚴加戒備

強颱「樺加沙」來勢洶洶。（圖擷取自中央氣象署）

2025/09/22 06:43

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，第18號颱風「樺加沙」中心於今日（22日）清晨5點位於鵝鑾鼻東南方410公里處的海面，持續朝西轉西北西進行，颱風強度未來仍有稍增強的趨勢，暴風圈也會稍微擴大。

根據氣象署觀測資料，「樺加沙」颱風目前以每小時19轉22公里的速度向西轉西北西進行，中心氣壓為900百帕，七級風平均暴風半徑320公里。「樺加沙」暴風圈正逐漸進入台灣東南部近海，對台東、屏東、恆春半島及高雄將構成威脅。

今日（22日）受到「樺加沙」的颱風及其外圍雲系影響，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島雨勢將逐漸加大，有機會出現局部大雨或豪雨，桃園以北、高屏地區及新竹至台南山區也有間歇的局部短暫陣雨，其他地區為多雲。晚上各地雨勢更加明顯，東半部地區、恆春半島及高屏山區降雨持續，容易出現大雨或豪雨，尤其花東地區及東北部、高屏山區有局部豪雨等級以上降雨發生，中部平地影響較小，但仍有零星短暫陣雨。

今日溫度方面，桃園以北及東半部雲多下雨，高溫約28到31度，新竹以南仍可以來到33至36度，中部受颱風外圍環流沉降影響，有可能發生焚風，局部地區高溫可達37度左右。空氣品質部分，竹苗、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「普通」等級。

週二（23日）至週三（24日）清晨，是風雨最明顯的一段時間，東半部地區、恆春半島及高屏山區有陣雨或雷雨，尤其花東地區及宜蘭、高屏山區雨勢最明顯且持續，有可能出現局部豪雨等級以上降雨；北部、南部地區及中部山區有局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、屏東地區及其他山區並有可能出現局部大雨，中部地區亦有零星短暫陣雨。

週三白天至週四（25日），颱風遠離，但各地水氣仍多，花東地區及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，仍有機會發生局部大雨，宜蘭及中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲。週五（26日）至下週日（28日）各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後新竹以南地區及北部山區有局部短暫雷陣雨。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 32 30 ~ 43 31 ~ 38 27 ~ 30

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

