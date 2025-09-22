黃偉哲大頭貼遭盜用宣布「台南明天放」 市刑大已展開調查

網友盜用台南市長黃偉哲大頭貼發文。（擷取自網路）

2025/09/22 01:20

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市府21日晚間10點半宣布，台南市尚未列入警戒範圍，明天（22日）正常上班上課。但卻有民眾冒用市長黃偉哲的大頭貼在社群平台發布颱風停班課一事，黃偉哲透過臉書澄清，並表示市刑大獲報已展開調查。

黃偉哲指出，「針對晚間有民眾冒用我的大頭貼，發布颱風停班課一事，市刑大獲報已展開調查。」依據災害防救法第53條，明知為有關災害之不實訊息而為第29條第1項之通報者，科新臺幣30萬元以上50萬元以下罰金。散播有關災害之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或新臺幣100萬元以下罰金。呼籲民眾切勿以身試法。

這篇貼文出現在網路社群平台，使用黃偉哲的大頭貼寫上：「台南明天 放！」部分網友秒截圖，提醒大家「有人假冒台南市長頭像，散佈疑似台南放颱風假的假消息」，隨後盜用頭貼的原文已刪除，原作者也在自己社群平台道歉，指稱「自己只是帶著開玩笑的心態。」

台南市長黃偉哲在臉書澄清大頭貼被盜用。（擷取自網路）

網友盜用台南市長黃偉哲大頭貼發文，事後刪文。（擷取自網路）

