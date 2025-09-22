颱風樺加沙近中心風速達每秒58公尺　暴風圈有擴大趨勢

2025/09/22 00:24

〔中央社〕氣象署表示，颱風樺加沙的環境適合發展，過去3小時再度增強，近中心最大風速達到每秒58公尺，預計未來6到12小時內還有增強可能，暴風圈也有擴大趨勢，但對台灣影響還是跟原先預估一樣。

根據中央氣象署觀測，颱風樺加沙今天晚間11時的中心位置在北緯19.0度，東經124.8度，即在鵝鑾鼻的東南方約520公里之處以每小時21公里速度，向西進行，近中心最大風速每秒58公尺（約每小時209公里），相當於17級風，瞬間最大陣風每秒73公尺（約每小時263公里），相當於17級風以上。

氣象署指出，樺加沙過去3小時強度略為增強，中心目前在鵝鑾鼻東南方海面，向西進行，對台東、屏東及恆春半島將構成威脅，未來強度仍有稍增強且暴風圈有稍擴大的趨勢。

氣象署預報員林伯東指出，樺加沙目前處在的環境跟大氣條件有利發展，加上近中心結構有些調整，因此樺加沙的近中心最大風速提升到每秒58公尺，預計未來會持續朝西往巴士海峽靠近，未來6到12小時還有會增強，暴風圈也會擴大，但對台灣的影響評估跟前幾報還是一樣。

林伯東指出，風力部分，未來36小時的預測上，大部分台灣區域強風不明顯，會集中在南端，未來18小時範圍會擴大跟增強，恆春半島明天上午到下午會有12級到13級強風，明天白天蘭嶼及綠島會有12-13級強風，明天下午台東也有10級強風。

氣象署也持續發布強風特報，今天晚上至明天晚上蘭嶼、綠島、屏東縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率（橙色燈號），基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

雨量部分，林伯東說，根據定量降水預報顯示，宜蘭、花蓮、及北海岸在明天清晨將有局部大雨或豪雨，明天上午一樣基隆北海岸、東半部跟恆春半島的降雨會轉趨明顯，明天下午降雨強度增強，宜蘭、花蓮、台東跟恆春半島有局部大雨或豪雨。

林伯東指出，明天晚間樺加沙逐漸從巴士海峽南邊通過，風向轉變後，宜蘭降雨會趨緩，但花東、恆春半島雨勢持續，甚至範圍會擴展到高屏山區，23日一整天花東跟恆春半島有豪雨等級以上降雨。

林伯東指出，西半部雖然降雨並不明顯，但受到樺加沙外圍環流沉降影響，中部區域會出現高溫，尤其苗栗、台中、彰化及雲林一帶有36度，甚至37度以上高溫。1140922

