強颱樺加沙「趁夜繼續長壯長胖」 氣象署：週一風雨開始發威

中央氣象署9月21日晚間11點樺加沙颱風路徑預測。（中央氣象署提供）

2025/09/22 00:32

〔記者蔡昀容／台北報導〕強颱樺加沙持續增強，中央氣象署9月21日晚間11時30分更新颱風資訊，預估樺加沙還會持續增強、擴大暴風圈，暫居今年風王。預報員林伯東提醒，未來12至24小時各地風雨轉強，請民眾做好防颱準備。

21日晚間11時氣象資料，樺加沙為強颱等級，位於鵝鑾鼻東南方約520公里處海面，過去3小時強度略為增強，近中心最大風速每秒58公尺，相當於17級風；瞬間最大陣風每秒73公尺，相當於17級風以上；七級風平均暴風半徑320公里，十級風平均暴風半徑150公里。以每小時21公里速度向西走。陸警範圍維持台東、屏東、恆春半島。

樺加沙近中心最大風速達到58公尺，達到氣象署預估顛峰，暫居今年最強風王。林伯東說明，目前環境有利於颱風發展，樺加沙未來6至12小時可能再增強，甚至擴大暴風圈。

林伯東表示，21日深夜，颱風外圍雲系一波波從外海靠近東半部，「這些對流胞可能帶有渦漩，甚至可能有水龍捲出現在海面」，雲系移入過程中，可能造成強陣風及短時強降雨，深夜正在影響宜花及基隆北海岸。

週一清晨受外圍環流影響，各海面風浪增大。林伯東說明，宜蘭、花蓮、基隆、台北、桃園可能出現局部性大雨；宜花及基隆北海岸可能出現局部大雨甚至短延時豪雨；沿海可能達8級以上強陣風，恆春半島留意10級強風。

週一白天風雨再增強。林伯東指出，東半部、北部、恆春半島局部大雨或豪雨，下午宜花東及恆春半島雨勢轉強，出現局部性大雨或豪雨；沿海可能出現8至9級以上強陣風，恆春半島、蘭嶼綠島留意12至13級強風，台東下午注意10級強風。

週一晚間至週三清晨風雨最明顯。林伯東表示，東半部、高屏山區可能出現豪雨以上降雨，各山區局部大雨，沿海風力增強到8至10級以上，並可能出現6米以上大浪。

週三白天颱風逐漸遠離，各地風雨減緩。不過林伯東提醒，東半部、中南部仍有局部陣雨，花東、恆春半島留意大雨。

另外，林伯東指出，西半部降雨較不明顯區域，受外圍環流沉降影響，可能出現高溫，尤其苗栗、台中、彰化、雲林、南投可能出現36至37度高溫。其中苗栗至嘉義週一白天可能達37度。

海浪方面，林伯東表示，台灣周圍已測得3至4米浪高，並普遍出現長浪現象。颱風近中心（如蘭嶼、綠島、恆春半島海面）留意5至7米以上浪高。

樺加沙颱風接近台灣，中央氣象署製圖說明定量降雨預報。圖為9月21日晚間11點40分發布。（氣象署提供）

樺加沙颱風接近台灣，中央氣象署說明颱風影響時程。圖為9月21日晚間11點40分發布。（氣象署提供）

