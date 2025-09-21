北市表揚特殊優良教師 她們陪伴學生走過躁鬱、以身作則培養同理心

永春高中國文老師葉淑芬（左）、萬華幼兒園老師吳文伶（右）獲選特殊優良教師表揚。（記者董冠怡攝）

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市今天在大安高工舉行特殊優良教師表揚儀式，29人獲獎，永春高中國文老師葉淑芬，天天為患有重度躁鬱的小玉（化名）準備便當、水果及談心聊天、適時金援，讓她可以專注課業，小玉現正攻讀博士學位，葉淑芬也從小玉身上學會如何陪伴特殊生。萬華幼兒園老師吳文伶在與患有自閉症的3歲幼童樂樂（化名）相處過程中，發現自身不足而自省，以身作則，其他小朋友也在耳濡目染下，培養且發揮同理心，讓她很感動。

從事教職30餘載的葉淑芬，座右銘為「每一個學生絕對都是寶！」小玉父親肝癌過世、母親重度思覺失調，家中經濟倚賴低收補助和姊姊打工賺錢，仍捉襟見肘。隨著處境惡化、成績退步，小玉焦慮到病情加重，葉淑芬在辦公桌旁常備課桌椅，告訴小玉病發時可找老師，一起聊天、看書、休息、散步，小玉也將其視為「媽媽」。有了支持的力量，漸漸不再需要倚靠大量藥物，一路攻讀到博士班，繁忙之餘仍會抽空返校，協助高三學弟妹解題。

「從小玉身上我學會陪伴特殊生的方法。」最多一個班曾有8名特殊生，遇到情緒障礙的學生，陪伴聊天之外，也會帶對方去運動。近3年較多學習障礙的學生，以去年曾協助有閱讀障礙的學生為例，從一對一指導中發現，對方智商沒什麼問題，只是不會讀或看不懂題目，有問題就問，學生也很認真學習，成績越來越好，國文滿分15級分、頂標13，這名學生後來考了14級分，不僅如此，其他帶過的閱讀障礙或自閉症孩子，不少人考上國立大學。

葉淑芬受訪時說，很高興得獎，讓大家能夠看見教育界長期陪伴、為學生付出的努力，除了在永春高中教書，10多年來持續走遍全國偏鄉提供學習扶助（舊名為補救教學），「我敢說，我應該是走過全國偏鄉最多的老師，幾乎每個地方都去過，包含離島」，平時也喜歡開發有趣的教案，應用於課堂上，覺得不錯的話，有的會分享、有的去參賽。對她而言，只要方法正確、陪伴夠久、關懷細膩，終會看到希望的微光，同時呼應了同事、學生給她的「一百芬」稱號。

樂樂喜歡圓形、星球，讀幼幼班時被評估為疑似高功能自閉症，吳文伶表示，每當他情緒爆發不斷尖叫、怒吼、衝離教室，即便堅信孩子需要鼓勵，仍不免自我懷疑，是否能有改變的一天，「我還有其他孩子要照顧，我到底要花多少時間在你的身上？」不過轉念一想，自己的情緒來源，會否源自於不曉得如何應對這樣的孩子，「很多人說特殊需求的孩子為教室帶來問題，其實是他們來帶我們看看教育還有什麼問題」，因此她決定改變。

3年下來，樂樂從不跟同儕互動到有固定友伴、從焦躁不安到能把班級當成家，還會自我提醒，「今天生氣蟲跑出來的時候，我有跟生氣蟲說，你出來的時候要乖乖的，不然你會讓文伶老師受傷。」不只他改變，其他小朋友也從觀察、模仿學習老師如何對待「特殊」的潛移默化下，展現在日常生活中，會說要等待樂樂、一起陪樂樂、幫樂樂加油，老師們在旁邊看得感動想哭；從學前教育開始培養同理心，一路向上延伸，其實很不錯，「花費的時間心力都是值得的！」

