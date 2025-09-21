為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    中壢仁海宮廟會市集充氣障礙賽 小孩「倒栽蔥」捲入受傷

    桃園媽媽投訴，兒子在中壢仁海宮廟會市集玩充氣障礙賽卻受傷。（家長提供）

    2025/09/21 23:16

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢仁海宮辦理建宮200週年祈安五朝福醮慶典系列活動，從8月2日登場至12月底在泰豐輪胎中壢廠舊址辦理廟會市集，每週五、六、日下午5點至晚上12點營運，民眾樂得多了個夜市可逛。但市集開幕初期先是違停嚴重惹民怨，日前被發現設有摔角擂台、選手在台上搏鬥，因有家長抗議被迫取消；今日又有一位媽媽上網PO文抱怨，帶兒子玩充氣障礙賽，可能現場小孩太多，整個人倒栽蔥捲進機子裡，導致挫傷，爭議事件再添一樁。

    這位桃園媽媽在社群平台PO文表示，昨天她帶兒子去中壢仁海宮廟會市集，兒子在玩充氣障礙賽，現場目測有9至10名小孩，工作人員不足、只有1人，她的兒子被推到，倒栽蔥捲進機子裡、導致挫傷，兒子哭到爆，當下她趕快送急診照X光。

    這位媽媽說，還好現場有一名念國中的大哥哥把她的兒子拉起來，當時兒子的眼鏡、鏡片全被捲壞，如果沒有人發現，很難想像後果會怎麼樣，想起來就害怕。她提醒其他爸爸媽媽，如果看到人太多，千萬不要讓小孩玩這個遊戲，避免像她兒子的狀況發生，這個遊戲也要注意。

    對此，該遊樂設施業者今晚至該PO文下留言，對於發生這種事情表示真的不好意思，當天現場人員並未告知有這狀況，他們會加強訓練及控管人數，如果有何狀況都可以跟他們聯絡；另詢問該名投訴媽媽的電話，除了致歉，有關受傷小孩後續醫療費用，業者允諾會承擔責任，絕不逃避。

    投訴媽媽說，現場目測有9至10名小孩，工作人員不足、只有1人，她的兒子被推到，倒栽蔥捲進機子裡、導致挫傷。（家長提供）

    桃園市中壢仁海宮辦理建宮200週年祈安五朝福醮慶典系列活動，12月底前在泰豐輪胎中壢廠舊址辦理廟會市集。（記者李容萍攝）

    中壢仁海宮廟會市集設置多項大型遊樂設施。（記者李容萍攝）

