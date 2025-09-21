高雄清潔隊員招考放榜 博士淘汰 這學歷上榜最多

高雄市清潔隊員4千多人報考錄取260人。（記者陳文嬋攝）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市清潔隊員招考放榜，4千多人報考錄取260人，今年首創男女體測分開比序，擇優通過一半機會均等，學歷最高的博士、最低國小3人均遭淘汰，碩士學歷87人也僅5人過關，以大學學歷上榜130人最多，占整體錄取名額一半。

環保局清潔隊今年招募正式隊員260人，月薪超過4.6萬元，吸引4057人報考，錄取率6.5％，分五大隊就近報考，歷經面試、體能測驗、筆試三關考試，以大學學歷上榜130人最多，占整體錄取率一半；其次為高中職84人，錄取率3成2；專科學歷35人，錄取率1成3，競爭十分激烈。

環保局表示，學歷最高博士1人、最低國小畢業2人均淘汰，年紀最輕16歲10人也全軍覆沒，國中學歷21人則錄取6人，碩士學歷87人僅錄取5人，錄取率剩不到2%，凸顯市府用人唯才，均有基本學識以上。

值得一提的是，男性報考2892人、女性報考1165人，男性是女性2.4倍，今年針對體能測驗折返跑60公尺，首創男女成績分開比序，擇優通過一半人數，避免男讓女秒數爭議，最終男性錄取156人、女性錄取104人，男女比降為1.5倍，錄取機會較為均等。

