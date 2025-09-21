楠梓園區增設國1、台1線匝道估明年動工 拚2028年底通車

楠梓園區增設國道1號楠梓匝道、台1線匝道位置圖。（市府提供）

2025/09/21 22:52

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台積電進駐的楠梓園區增設國道1號楠梓匝道、台1線匝道等工程，高市府召開用地取得公聽會、預計明年開工，施工期確定約33個月，力拚2028年底通車啟用。

「高雄第三（楠梓）園區聯外交通整體計畫」總經費155.91億元，由國科會南科管理局主責，市府新工處、交通部高速公路局合作設計與施工。

市府近日召開第一場工程用地取得公聽會，新工處指出，本計畫所經行政轄區為楠梓區、仁武區，於高楠公路（台1線）布設匝道出入口，再沿高楠公路1003巷設置高架道路至楠梓園區，用地現況大部分為已開闢道路用地，工程興建不會大規模改變地形地貌。

金屬中心反映，工程導致該中心大門圍牆需內縮，新工處回應將妥善規劃金屬中心門口出入動線；台糖則強調，目前土地採「只租不售」為原則，但遭市府打槍，指該工程為永久性建設，為避免公庫無限制支出，不適用租用形式取得，將進行協議價購。

台電則表示，工程土地徵收範圍內有3座輸電鐵塔，主要供應大高雄地區民生及工業用電，市府回應，原則同意繼續提供台電使用。

另有民眾反映，匝道高架路段離住家太近、要求做好隔音牆，新工處指，經噪音模擬分析，新增L6北入匝道及R1南出匝道，均符合高速公路交通噪音管制標準，暫無設置隔音牆必要，並訂於30日上午11點，在仁武國小活動中心召開第二場公聽會。

據交通模擬分析，本工程完工通車後，台1線（高楠公路）預計可減少24%車流量，周邊道路交通服務水準可達C級（中等流暢等級）以上，有效紓解既有道路壅塞；同時有助於楠梓園區快速接軌區域主要幹道，縮短運輸時間。

楠梓園區增設國1匝道、台1線匝道等工程，預計明年動工。（市府提供）

