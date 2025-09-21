週一白天晴朗別被騙！強颱樺加沙來襲 晚起風雨最瘋狂

2025/09/21 23:20

樺加沙颱風逐漸靠近台灣，受外圍環流影響，風雨逐漸加大。（記者塗建榮攝）

中央氣象署預測風雨時程。（氣象署提供）

中央氣象署說明降雨趨勢。（氣象署提供）

〔即時新聞／綜合報導〕今天（21日）週日受到強颱樺加沙外圍雲系影響，基隆北海岸、大台北及宜蘭、花蓮有局部短暫陣雨，桃園及台東也有零星降雨，新竹以南為多雲到晴，南部地區午後雷陣雨較明顯，台南及高雄有局部大雨；明天（22日）樺加沙將更靠近台灣，提醒民眾防強風豪雨大浪。

根據中央氣象署預報，週一受到樺加沙颱風及其外圍環流影響，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島雨勢將逐漸加大，有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園以北、高屏地區及新竹至台南山區也有間歇的局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

晚上開始雨勢更明顯，東半部地區、恆春半島及高屏山區降雨持續，容易出現大雨或豪雨，尤其花東地區及東北部、高屏山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，北部、南部地區及中部山區也有局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、屏東平地及台南以北山區並有局部大雨，中部平地影響較小，但仍有零星短暫陣雨；桃園以北及東半部雲多下雨。

溫度方面，週一白天高溫約28到31度，新竹以南仍可以來到33至36度，中部受颱風外圍環流沉降影響有焚風發生的機率，局部地區高溫可達37度左右，戶外活動請注意防曬並多補充水分。紫外線方面，22日除了基隆、雙北、桃園、屏東、台東、連江為「中量級」，其他地區皆為「過量級」。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：22日颱風及其外圍環流影響，環境風場為東北風，中南部擴散條件稍差，污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，易引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；竹苗、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「普通」等級。

至於大家最關心的颱風動向，氣象署表示，樺加沙明、後2天將通過巴士海峽及東沙島海面，暴風圈預計明天上午開始會逐漸接觸到蘭嶼、恆春半島、台東及高屏地區，基隆北海岸、宜蘭及花蓮雖然不在暴風圈內，但由於颱風外圍環流寬廣，雨勢也會很明顯，明天到週三（23日）清晨是影響最明顯的時候，各沿海風、浪也明顯增大，請特別留意氣象署發布的颱風資訊；今年第19號強烈颱風浣熊距離台灣相當遙遠，對台灣天氣無影響。

另外，嘉義以北、基隆北海岸、東半部地區、恆春半島、高屏山區及各離島容易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風，恆春半島及蘭嶼、綠島甚至有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、南部沿海及恆春半島易有長浪，明晚起澎湖、馬祖也有長浪發生的機率，各海面浪高約3到5米，東南部海面及巴士海峽可以來到6米以上，請避免前往海邊活動。

週一白天高溫約28到31度，新竹以南仍可以來到33至36度，中部受颱風外圍環流沉降影響有焚風發生的機率，局部地區高溫可達37度左右。（圖翻攝自中央氣象署）

22日除了基隆、雙北、桃園、屏東、台東、連江為「中量級」，其他地區皆為「過量級」。（圖翻攝自中央氣象署）

22日竹苗、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「普通」等級。（圖翻攝自環保署空氣品質監測網）

