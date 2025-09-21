「帥不能當飯吃」但「不帥吃不下？」 社工嘆「顏值」非唯一擇偶標準

結婚示意圖。（取自免費圖庫pexels）

2025/09/21 22:59

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市專為未婚或失偶男女搭橋的中壢區美滿服務中心今（21）日分享，傳統價值觀認為「帥不能當飯吃」，但新世代女性卻重新定義擇偶標準，資深社工觀察到一個有趣的現象，許多8、9年級的年輕女性在尋找伴侶時，將男性的「外貌」提升至前所未有的重要位置，甚至有女生直言要找如國民男友「許光漢」般外型陽光帥氣的另一半，社工得苦口婆心溝通外貌雖重要，但並非唯一的選項。

服務逾41年的徐姓社工統計，今年以來到該中心參加「個別一對一」聯誼的900位單身女性中，有近半數明確提出「外貌」為主要條件。一位9年級外表中上，打扮入時，口才不錯，在大型醫院擔任藥師的女生指出，挑另一半就要選高富帥，還說男生身高高、臉型好看、下顎線條明顯、皮膚好、五官立體感覺身體比較健康。

還有一位88年次，穿著時尚、個性直爽的女老師認為長相是資本，聽長輩說外貌是資本，長得帥的男生在職場上升職、加薪的機會比其他人快。

面對年輕世代的「顏值」堅持，徐姓社工認為，外貌雖然重要，但並非唯一的選項。無論男女，都應注重個人整潔與儀態，例如衣著得體、談吐有深度，這些特質同樣能展現魅力。

徐姓社工也提出他在紅娘第一線的觀察表示，擇偶是個人選擇，沒有對錯之分。無論是注重外在或內在，最終都應回歸到對方的性格、價值觀與生活態度是否契合。

徐姓社工建議，年輕人在追求「理想型」的同時，應保持開放心態，在互動中尋找真正能夠建立長久關係的伴侶。從「務實」到「務顏」，男女找對象注重外表也沒錯，但並不是唯一選項，不少男生頭髮不整理，衣服隨便穿，甚至不刷牙、不愛乾淨，且不管外表如何，若穿著打扮適當，談吐有深度，舉止有紳士風度，個性溫柔、聲音好聽，相信也一定可以讓女生迷倒。

傳統價值觀認為「帥不能當飯吃」，但新世代女性卻重新定義擇偶標準。（記者李容萍攝）

