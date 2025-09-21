為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    驚！暗夜看到一整排「貓頭鷹」 福寶村民喊救命村長笑翻

    彰化縣福興鄉福寶村民學習製作一夜干，吊起來風乾的虱目魚入夜後被誤以為貓頭鷹。（黃耀輝提供）

    彰化縣福興鄉福寶村民學習製作一夜干，吊起來風乾的虱目魚入夜後被誤以為貓頭鷹。（黃耀輝提供）

    2025/09/21 21:57

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕真的嚇到了！彰化縣福興鄉福寶村民今（21日）晚騎機車來找村長，一踏進村長家的厝埕看到一整排「眼睛」盯著看，誤以為是貓頭鷹，還狂喊「救命」。村長黃耀輝跑來解釋，這是用虱目魚在做一夜干，全部吊起來風乾啦！

    黃耀輝說，「一切都是誤會啦！」虱目魚做成一夜干，必須要吊起來風乾，入夜後特地把燈關掉，沒想到，因為虱目魚眼睛閃亮亮、100多隻吊在一起，加上機車大燈照過來，難怪第一時間會嚇到。

    黃耀輝指出，福寶村除了養乳牛以外，還有文蛤，文蛤池會混養虱目魚，如果遇到寒流來，虱目魚很容易凍死，所以請老師來教如何將虱目魚做成一夜干，可以自主防災、減少損失。

    黃耀輝說，為了學習一夜干，撈起最新鮮的虱目魚，剖開去血水，泡冰水加上佐料浸在鹽水中，最後再吊起來風乾。可能因虱目魚很新鮮，加上魚眼睛，在暗暗的晚上特別亮，才會被民眾誤以為是一整排貓頭鷹。當民眾知道是虱目魚一夜干時，也笑著說「終於真相大白」。

    彰化縣福興鄉福寶村民學習製作虱目魚一夜干。（黃耀輝提供）

    彰化縣福興鄉福寶村民學習製作虱目魚一夜干。（黃耀輝提供）

    彰化縣福興鄉福寶村長黃耀輝，請老師教村民學習製作虱目魚一夜干。（黃耀輝提供）

    彰化縣福興鄉福寶村長黃耀輝，請老師教村民學習製作虱目魚一夜干。（黃耀輝提供）

