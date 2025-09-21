為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新店銀髮長輩同樂會 綻放樂活生命力

    新店銀光樂活節－爺奶同樂會今日帶領民眾重返校園時光。（新店區公所提供）

    新店銀光樂活節－爺奶同樂會今日帶領民眾重返校園時光。（新店區公所提供）

    2025/09/21 22:47

    〔記者黃政嘉／新北報導〕「114年新店銀光樂活節—爺奶同樂會」系列活動最終場，今在耕莘健康管理專科學校禮堂熱鬧展開，近500位民眾在社區培力、親子電影院、卡拉OK歌唱比賽及樂齡趣味嘉年華等活動中，盡情展現自我，讓新北市最多百歲人瑞人數的新店區，展現在地樂活的生命力。

    爺奶同樂會「銀髮族樂活，新店最給力」社區培力是由在地的社區發展協會、社區照顧關懷據點及銀髮俱樂部的銀髮長輩共創的圓夢計畫，讓參與長輩自行決定圓夢主題、圓夢進行曲及成果展出方式，像透過畢業紀念冊、校歌創作演唱、校外教學與歌舞展演等活動，讓長輩展現夢想實踐的感動歷程。

    新店區長黃秀川表示，新店區人口逾30.7萬人，其中65歲以上長輩超過7.2萬人，占本區人口比例23.61%，已達超高齡社會，且百歲人瑞人數持續高居新北市第1名，長者不僅是家庭的支柱，也是社區的重要力量，公所今年辦理爺奶同樂會系列活動，鼓勵長輩展現自我，激發長者參與公共事務的動力，落實「活躍老化、在地樂活」的目標。

    新北市政府文化局指出，新店區公所自2018年起參與社區營造，爭取文化部計畫經費，協助市府共同推動社區營造工作，新北市2022至2023年的社區營造績效獲文化部評核為「特優」，新店區公所也是重要夥伴之一，該殊榮是市府、區公所與社區大家共同努力的成果。

    地板冰壺趣味競賽，凝聚長者向心力。（新店區公所提供）

    地板冰壺趣味競賽，凝聚長者向心力。（新店區公所提供）

    大鵬忠孝社區發展協會蟬聯趣味競賽冠軍。（新店區公所提供）

    大鵬忠孝社區發展協會蟬聯趣味競賽冠軍。（新店區公所提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播