新店銀髮長輩同樂會 綻放樂活生命力

新店銀光樂活節－爺奶同樂會今日帶領民眾重返校園時光。（新店區公所提供）

2025/09/21 22:47

〔記者黃政嘉／新北報導〕「114年新店銀光樂活節—爺奶同樂會」系列活動最終場，今在耕莘健康管理專科學校禮堂熱鬧展開，近500位民眾在社區培力、親子電影院、卡拉OK歌唱比賽及樂齡趣味嘉年華等活動中，盡情展現自我，讓新北市最多百歲人瑞人數的新店區，展現在地樂活的生命力。

爺奶同樂會「銀髮族樂活，新店最給力」社區培力是由在地的社區發展協會、社區照顧關懷據點及銀髮俱樂部的銀髮長輩共創的圓夢計畫，讓參與長輩自行決定圓夢主題、圓夢進行曲及成果展出方式，像透過畢業紀念冊、校歌創作演唱、校外教學與歌舞展演等活動，讓長輩展現夢想實踐的感動歷程。

新店區長黃秀川表示，新店區人口逾30.7萬人，其中65歲以上長輩超過7.2萬人，占本區人口比例23.61%，已達超高齡社會，且百歲人瑞人數持續高居新北市第1名，長者不僅是家庭的支柱，也是社區的重要力量，公所今年辦理爺奶同樂會系列活動，鼓勵長輩展現自我，激發長者參與公共事務的動力，落實「活躍老化、在地樂活」的目標。

新北市政府文化局指出，新店區公所自2018年起參與社區營造，爭取文化部計畫經費，協助市府共同推動社區營造工作，新北市2022至2023年的社區營造績效獲文化部評核為「特優」，新店區公所也是重要夥伴之一，該殊榮是市府、區公所與社區大家共同努力的成果。

地板冰壺趣味競賽，凝聚長者向心力。（新店區公所提供）

大鵬忠孝社區發展協會蟬聯趣味競賽冠軍。（新店區公所提供）

