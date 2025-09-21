強颱樺加沙「增強又加速」 台東及屏東納入陸警範圍

中央氣象署9月21日說明樺加沙颱風最新動態。圖為晚間8點30分圖資。（氣象署提供）

2025/09/21 21:32

〔記者蔡昀容／台北報導〕強颱樺加沙持續增強並稍微加速，中央氣象署今天（21日）下午8時30分更新颱風資訊，陸警範圍新增台東、屏東。預報員林伯東表示，今晚開始桃園以北及宜花開始有風雨，明天白天風雨再增強。東半部是降雨熱區，颱風影響期間約為三天，花蓮及台東山區預估累積500至800毫米，宜蘭、高屏山區預估400至600毫米。

今天晚間8時氣象資料，樺加沙為強颱等級，位於鵝鑾鼻東南東方約590公里處海面，過去3小時強度略為增強，近中心最大風速每秒55公尺，相當於16級風；瞬間最大陣風每秒68公尺，相當於17級風；七級風平均暴風半徑300公里，十級風平均暴風半徑150公里。以每小時21公里速度向西走，預估明晚抵達鵝鑾鼻正南方位置。

林伯東說明，今晚開始，受外圍環流影響，各海面風浪逐漸增大，沿海風力達8級以上，宜花、基隆、台北、桃園可能出現局部性大雨。明天白天風雨加強，東半部、北部、恆春半島可能大雨或局部豪雨，沿海地區也有8至9級以上強陣風，海邊注意長浪，苗栗至嘉義留意37度以上高溫；明晚至週三清晨風雨最為明顯，東半部及高屏山區可能出現豪雨以上降雨，其他山區可能局部大雨或豪雨，沿海容易出現8至10級強陣風，海邊可能發生巨浪；週三颱風逐漸遠離，各地降雨趨緩。

風力方面，林伯東指出，今晚至明晚，嘉義以北、基隆北海岸、宜花東、恆春半島及各離島，容易出現8級以上強陣風；蘭嶼、綠島、恆春半島明晚留意12、13級陣風。

雨勢方面，林伯東說明，今晚受外圍環流影響，基隆北海岸、宜花地區雨勢漸大，有局部大雨或豪雨可能；明天白天，北部、東半部、恆春半島、高屏山區雨勢漸漸增強，尤其花東地區可能局部性大雨或豪雨；明晚至週三清晨雨勢最明顯，東半部是降雨熱區，花東地區、高屏山區可能出現豪雨等級以上降雨。

颱風影響期間總雨量，主要熱區為東半部，花蓮及台東山區預估500至800毫米，平地400至600毫米；宜蘭山區估400至600毫米，平地300至500毫米。高屏山區400至600毫米，平地100至300毫米。

海面方面，東半部已測得2、3米浪高及長浪。林伯東提醒，今天開始基隆北海岸、東半部地區及恆春半島可能出現長浪，南部沿海深夜之後也要注意；明天中部、澎金馬留意長浪，明晚台灣附近沿海注意3米浪高，尤其靠近颱風中心的蘭嶼、綠島及恆春半島，可能出現5至7米以上浪高。

中央氣象署9月21日晚間8點樺加沙颱風路徑預測。（中央氣象署提供）

樺加沙颱風接近台灣，中央氣象署發布陸上強風特報。圖為9月21日晚間8點40分發布。（氣象署提供）

樺加沙颱風接近台灣，中央氣象署製圖說明定量降雨預報。圖為9月21日晚間8點40分發布。（氣象署提供）

樺加沙颱風接近台灣，中央氣象署說明颱風影響時程。圖為9月21日晚間8點40分發布。（氣象署提供）

