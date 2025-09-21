為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    樺加沙颱風高雄週二風雨最大 市府備妥4萬沙包供領取

    水利局趕在颱風來襲前，加強清疏曹公新圳等區域排水。（市府提供）

    水利局趕在颱風來襲前，加強清疏曹公新圳等區域排水。（市府提供）

    2025/09/21 21:25

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕樺加沙颱風逼近，高雄市今晚成立災害應變中心擴大三級開設，整體累積雨量平地可達400毫米、山區上看600毫米，以23日周二風雨最大，市府排空25座滯洪池，並備妥4萬多個沙包，開放民眾領取，做好防颱準備。

    氣象署預估高雄3日平地累積雨量250至400毫米、山區累積雨量400至600毫米，22至24日清晨受到颱風及其外圍環流影響，高雄山區有局部豪雨以上等級；高雄氣象站表示，高雄22日晚間風雨增強，23日風雨最大，24日颱風遠離，但水氣仍多，有局部短暫陣雨或雷雨。

    消防局今晚成立樺加沙颱風災害應變中心擴大三級開設，明天上午將提升為二級開設，民政局備妥4萬多個沙包，由各區公所開放民眾領取。

    水利局完成防汛整備，抽水站（含截流站）90多處及水閘門500多處，總抽水量289CMS，117條區域排水共396公里，加強清疏曹公新圳等區域排水。

    水利局也排空25座滯洪池，現有滯洪量498萬噸，另有正義公園滯洪池即將完工，可滯洪8千噸，總滯洪量突破500萬噸。

    鳳山區公所電話關懷保全戶及獨居長輩，並請里長宣導民眾地下室大樓、公寓，檢視防水閘門功能或預置沙包，並疏通陽台及頂樓排水孔，加固招牌及鐵皮屋頂。

