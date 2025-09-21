減輕家長育兒壓力 陳時中：優先規劃6歲以下臨時托育

台灣面臨少子女化，行政院政務委員陳時中（見圖）表示，政府推出10萬元生育補助等措施，希望能先止跌，下一步將規劃12歲以下「臨時托育」服務，另也希望設置結合托嬰中心、幼兒園與小學的「三合一」托育場所，減輕家長育兒負擔。（記者林志怡攝）

2025/09/21 21:21

〔記者林志怡／台北報導〕台灣面臨少子女化，連續53個月「生不如死」，行政院政務委員陳時中表示，政府推出10萬元生育補助等措施，希望能先止跌，下一步將規劃12歲以下「臨時托育」服務，目前以6歲以下為優先規劃目標，另也希望設置結合托嬰中心、幼兒園與小學的「三合一」托育場所，減輕家長育兒負擔。

陳時中今出席醫改會25週年感恩茶會，會後指出，政府推出好孕方案等生育補助措施，希望能夠先阻止生育率下跌，後續會持續補強托育、居住、友善職場等。

此外，陳時中指出，為讓年輕夫妻住得安心、並以「穩居」為目標，政府推出婚育宅及租金補貼，社會住宅居住時間也可拉長至12年。

陳時中也說，未來希望針對托育方面進行補強，對於工作者來說，若臨時有事，家裡小孩子需要有人可以幫忙看顧，因此目前以6歲以下為優先規劃目標，發展臨時托育，並整合教育部與衛福部平台，後續12歲以下也有必要進行研議。

另，陳時中提到，現在也已經開始規劃「三合一」的托育場所，比如在小學中設置托嬰與幼兒園等，讓0到12歲從托育、幼兒到小學都能在同一個處所，即使家中有多個孩子，家長也只要跑一個地方就好，有助於減輕家長的接送壓力，未來會從托育資源缺乏地區優先著手，逐步完善一體化托育服務。

