為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    減輕家長育兒壓力 陳時中：優先規劃6歲以下臨時托育

    台灣面臨少子女化，行政院政務委員陳時中（見圖）表示，政府推出10萬元生育補助等措施，希望能先止跌，下一步將規劃12歲以下「臨時托育」服務，另也希望設置結合托嬰中心、幼兒園與小學的「三合一」托育場所，減輕家長育兒負擔。（記者林志怡攝）

    台灣面臨少子女化，行政院政務委員陳時中（見圖）表示，政府推出10萬元生育補助等措施，希望能先止跌，下一步將規劃12歲以下「臨時托育」服務，另也希望設置結合托嬰中心、幼兒園與小學的「三合一」托育場所，減輕家長育兒負擔。（記者林志怡攝）

    2025/09/21 21:21

    〔記者林志怡／台北報導〕台灣面臨少子女化，連續53個月「生不如死」，行政院政務委員陳時中表示，政府推出10萬元生育補助等措施，希望能先止跌，下一步將規劃12歲以下「臨時托育」服務，目前以6歲以下為優先規劃目標，另也希望設置結合托嬰中心、幼兒園與小學的「三合一」托育場所，減輕家長育兒負擔。

    陳時中今出席醫改會25週年感恩茶會，會後指出，政府推出好孕方案等生育補助措施，希望能夠先阻止生育率下跌，後續會持續補強托育、居住、友善職場等。

    此外，陳時中指出，為讓年輕夫妻住得安心、並以「穩居」為目標，政府推出婚育宅及租金補貼，社會住宅居住時間也可拉長至12年。

    陳時中也說，未來希望針對托育方面進行補強，對於工作者來說，若臨時有事，家裡小孩子需要有人可以幫忙看顧，因此目前以6歲以下為優先規劃目標，發展臨時托育，並整合教育部與衛福部平台，後續12歲以下也有必要進行研議。

    另，陳時中提到，現在也已經開始規劃「三合一」的托育場所，比如在小學中設置托嬰與幼兒園等，讓0到12歲從托育、幼兒到小學都能在同一個處所，即使家中有多個孩子，家長也只要跑一個地方就好，有助於減輕家長的接送壓力，未來會從托育資源缺乏地區優先著手，逐步完善一體化托育服務。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播