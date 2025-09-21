國家防災日 桃園師生示範臨「震」不亂

桃園經國國中師生聽到地震警報聲響起，立刻採取「趴下、掩護、穩住」動作，迅速進入課桌下方，以桌面保護頭頸，雙手穩住桌腳。（桃園市教育局提供）

2025/09/21 22:55

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府教育局推動防災教育，協助各校爭取教育部防災校園建置計畫補助，落實防災整備工作，今年「國家防災日」更配合行政院921震災紀念活動，在全市從幼兒園至高中職規劃不同學段的主題防災活動，經國國中今年承辦「國家防災日示範觀摩演練」，演練情境設定全校750位師生聽到地震警報聲響起，立刻採取「趴下、掩護、穩住」動作，迅速進入課桌下方，以桌面保護頭頸，雙手穩住桌腳，體驗最真實的地震應變情境。

教育局長劉仲成表示，經國國中校舍走廊寬廣、校園通道動線順暢，使得師生在疏散過程中能夠保持速度與安全兼顧，所有師生均遵守「不推、不跑、不語」三大原則，並利用書包護頭，迅速且平穩地移動至安全區域，確保真正面對地震來襲時能臨「震」不亂。

請繼續往下閱讀...

經國國中校長陳新文提到，演練結合鄰近敏盛醫院強化「校園—社區—醫療」三方協作的防災模式，在疏散完成後，教師立即進行清點，確認全體師生安全到齊後，校方緊急應變小組安排學生扮演不同傷情的「模擬傷患」，進行搜救與急救演練。這不僅增加演練的真實感，也讓師生能實際體會災害發生後，醫療救護的重要性。

另外，消防局第四大隊復旦消防分隊則是把握平鎮玉山社區召開住戶大會的契機，舉辦結合「防災」與「防火」宣導活動，讓居民於熟悉的生活場域中獲取實用防災知識；面對近年電動車火警頻傳，分隊也提醒社區地下停車場的潛在風險，電動車一旦發生電池熱失控，火勢將會相當猛烈並伴隨大量的有毒濃霧，將危害住戶的生命安全及前往救災的消防人員，現場除示範「防火毯」的使用，同時建議社區物業管理單位備妥防火毯及熟悉操作方式，作為初期火警的應急工具，以爭取寶貴時間降低災害擴大的風險。

在疏散完成後，教師立即進行清點與通報。（桃園市教育局提供）

確認全體師生安全到齊後，校方緊急應變小組啟動後續行動。（桃園市教育局提供）

所有師生均遵守「不推、不跑、不語」三大原則，並利用書包護頭，迅速且平穩地移動至安全區域。（桃園市教育局提供）

安排學生扮演不同傷情的「模擬傷患」，進行搜救與急救演練。（桃園市教育局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法