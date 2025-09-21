只花26秒！苗栗銅鑼五福廟普度「搶供品」 逾萬餅乾水果掃光

苗栗縣銅鑼鄉福興村五福廟每年農曆7月底都會舉辦普度法會，今年準備722桌供品。（記者張勳騰攝）

2025/09/21 21:46

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣銅鑼鄉福興村五福廟每年農曆7月底前都會舉辦普度法會，法會結束後「搶供品」已成為40多年來地方特有習俗；今（21）日晚上法會一結束，逾200位民眾約26秒就將722桌、逾1萬2000項供品一掃而空，不少外籍移工也聞風而來湊熱鬧，大家都滿載而歸。

五福廟主要供奉五嶽大帝及地藏王菩薩，每年農曆7月底前都會舉行普度法會，地方人士認為，食用普度過的供品可保佑闔家平安。今年廟方準備722桌麵條、餅乾、水果等供品，法會後讓民眾帶回家吃平安、保平安；廟方說，法會後的供品讓信眾帶回家吃平安，是該廟傳統，但因大家動作快，才會被外界認為是「搶供品」。

晚上7點半不到，逾200位民眾站在供品桌旁等候，工作人員不時沿著走道透過廣播器說：「待會工作人員會把東西推給你們，請不要搶，並注意安全，盤子也不要拿走」。

約晚上8點多，場外鞭炮聲一響，等候民眾已顧不了形象，紛紛使出渾身解數把桌上麵條、糖果、水果等掃入袋中，廟方出動大批工作人員協助把供品推向民眾，約26秒就一掃而空，不少外籍移工動作相當快，「掃」了一整袋供品，「乘興」而歸，還有女移工拿著供品拍照留念，記錄台灣特有的宗教習俗。

法會結束，民眾將722桌供品一掃而空，只剩下空盤子。（記者張勳騰攝）

民眾帶著一大袋供品返家。（記者張勳騰攝）

外籍移工高興地拿著供品拍照留念，記錄台灣特有的宗教習俗。（記者張勳騰攝）

