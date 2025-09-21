樺加沙打擦邊球！各地風雨時程曝 影響最小地區不是離最遠的北北基！

樺加沙雖不會直接登陸台灣，但其外圍環流不容小覷。（資料照）

2025/09/21 20:24

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕強颱樺加沙正逐漸朝台灣靠近，預估週一、週二（22日、23日）最接近台灣陸地。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（21日）晚分析各地風雨時程，直言樺加沙雖然是「擦邊球」，但其外圍環流仍會嚴重影響各地天氣。

颱風論壇今晚PO文表示，雖然樺加沙颱風並不會直撲台灣，但挾著2025當前最強颱風的姿態，即便是擦邊球，對台灣仍有一定衝擊。路徑方面，在太平洋高壓強勢導引下，預計樺加沙將一路西行，穿越巴士海峽，颱風中心撲台機率已經很低。以最新資料判斷，颱風最接近的時段，將落在週一、週二，暴風圈將會掠過台灣南端陸地，隨後颱風就會迅速往華南沿岸方向離去。

請繼續往下閱讀...

颱風論壇接著說，樺加沙周遭環境佳，是個又強又大的颱風，最靠近台灣的時候，正好是颱風最強大的時候，將以生命最顛峰的強颱姿態通過，「樺加沙颱風範圍非常寬廣，又強又大，即使是顆擦邊球，只掠過台灣南端陸地，颱風外圍環流仍會嚴重影響各地天氣！」

接著颱風論壇分析各地風雨時程，首先是屏東恆春半島、花蓮和台東，「風雨最前線，颱風暴風圈掠過，毫無意外，將會有強風豪雨，尤其離颱風核心最近的恆春半島，風雨十分有感。另外，花東的雨量也會相當可觀，將會是豪雨等級起跳，千萬留意強降雨（馬太鞍溪的堰塞湖要特別注意）。由於樺加沙的外圍環流寬廣，即便週三（24日）颱風已經遠離，花東恆春仍會持續有雨，天氣穩定，要等接近週末時了」。

雙北、基隆和宜蘭，「看似離颱風最遠，但在颱風寬廣的外圍環流，配合地形加成下，預將會有相當有感的強陣風，尤其沿海風力，很可能會逼近放假標準，加上陣陣雨勢，還是會很有颱風天的感受」。

南部和澎湖，「在颱風中心通過恆春南端之前，除了沿海地帶、澎湖群島，風力強勁以外，南部內陸一開始被山脈屏障，是無風無雨開局。但在颱風進入西南方海面後，南部間歇風雨就會轉趨明顯，山區雨量預期也會很可觀，注意強降雨。一樣因為颱風外圍環流很大，週三颱風本體遠離，但南部仍然有陣雨，要等接近週末時天氣才會轉穩。」

桃園至嘉義一帶，「預計是本次颱風影響最小的區域，山脈將屏障掉大部分的風雨，只有沿海地帶，強勁風力需要留意。另外特別提醒桃竹苗及中部，注意氣流過山沉降，會有很熱的高溫！有可能上看36度以上高溫」。最後是金門、馬祖，「金馬一帶離颱風有一段距離，主要影響將以陣陣強風、偶陣雨為主。」

